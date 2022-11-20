Тренеры из ВКО: на нас равняются дети!

На выборы Президента Республики Казахстан приходят люди разных профессий. Но особенно ценно, когда голосовать идут педагоги. Ведь именно на них равняется подрастающее поколение.

Хореограф из Усть-Каменогорска Дарья Богатырёва осознанно и ответственно подходит к этому вопросу. Заслуженный руководитель одного из престижных танцевальных коллективов Восточно-Казахстанской области понимает, что её решение влияет не только на исход процедуры голосования, но и на взгляды её маленьких учеников.

– Так как я являюсь гражданкой Республики Казахстан, для меня очень важно отдать свой голос, сделать выбор, совершить что-то значимое для своей страны. Я считаю, это долг каждого, – говорит педагог. – Я работаю педагогом-хореографом, тренирую детей. А любой учитель должен подавать достойный пример своим ученикам. Поэтому, участвую в выборах, показывая, что мне небезразлична судьба моей страны. Всё в наших руках. И в руках молодёжи. Поэтому буду сегодня голосовать и рассказывать об этом своим ребятам на тренировках.

Солидарен с Дарьей житель областного центра Ермек Тютенов. Мужчина уже более десяти лет трудится тренером по шахматному спорту, а также возглавляет творческий клуб юных музыкантов и поэтов ВКО. Его ученики не раз становились победителями не только областных шахматных турниров, но и соревнований за пределами региона.

– Моя личная позиция относительно выборов: это действительно значимое событие в жизни каждого казахстанца, – считает Ермек Тютенов. – Это возможность выразить свою точку зрения. Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. А значит должен выполнить свой гражданский долг и внести вклад в будущее страны.

Лилия Дроздова