Тренды современной журналистики

Для школьников из отдалённых сёл региона провели практические занятия по основам журналистики и СММ.

Этот проект реализуется по инициативе и при поддержке Посольства США в Казахстане, при содействии Управления внутренней политики ВКО. Главная цель проекта – популяризация специальности «Журналистика и SMM-журналистика» среди сельской молодёжи.

Обучением будут охвачены школьники всех отдалённых сельских округов области. Так, первые уроки уже провели в девяти сёлах Тарбагатайского и Зайсанского районов. Общий охват по этим двум районам составил порядка 300 детей.

– Мы подготовили специальную презентацию для школьников, попытались разъяснить позитивные и негативные стороны использования социальных сетей, – рассказал студент отделения SMM Школы бизнеса и предпринимательства ВКТУ им. Д. Серикбаева Эльдар Мухамеджанов. – Ведь большинство детей просто «пропадают» в соцсетях, а это пустая трата свободного времени. При этом социальные сети можно использовать с пользой для себя и даже зарабатывать таким образом.

По словам Эльдара Мухамеджанова, сельские жители имеют больше возможностей для создания интересного контента, чем городские. Например, красивая природа, уникальные пейзажи, домашние животные, самобытность, местные традиции, обычаи и другие интересные моменты из сельской жизни. Поэтому важно было обучить детей правильно делать фото- и видеоматериалы, писать хорошие посты, комментарии.

По мнению участницы группы Айданы Окасовой, чтобы сделать свою страницу в соцсети узнаваемой, стать популярным блогером, нужно уметь писать правильный, хорошо читаемый текст.

– Поэтому в программу обучения мы включили основы современной журналистики, – отметила она. – Рассказали и показали школьникам самые известные правила и приёмы, которые используют профессиональные журналисты.

Большой интерес ребята проявили к профессии SMM-специалиста. Они признались, что практически ничего не знали о существовании такой специальности.

Участники группы разъяснили, что, появившись недавно, на помощь уже «классической» интернет-журналистике пришёл SMM. После стремительного «погружения» огромного количества людей в социальные сети, туда же устремилась и журналистика.

Ерик Абитов