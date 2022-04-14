Тренажёр для сердца

Процедура имплантации кардиостимулятора и кардиовертера-дефибриллятора стала доступнее для жителей Восточного Казахстана.

Высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с патологиями сердца теперь оказывают в рамках ОСМС в областном специализированном медицинском центре.

На днях в ходе двухдневного мастер-класса, проводимого столичным аритмологом, медики кардиологической службы ВКО прошли обучение имплантации кардиостимулятора (прибор, который вызывает нормальные сокращения сердечной мышцы) и кардиовертера-дефибриллятора (устройство для лечения тахиаритмии сердца).

Своими знаниями с усть-каменогорскими коллегами во время проведения серии операций поделился врач Больницы медицинского центра управления делами Президента РК Ринат Камиев.

Суть процедуры, по словам медика, – имплантировать в грудную полость небольшое устройство, размером чуть больше спичечного коробка. Этот аппарат регулирует ритм сердца человека. Когда пульс снижается, он включается и наносит неощутимый человеком электрический импульс-разряд, позволяющий стабилизировать пульс.

У 50-летнего жителя Шемонаихи Бауыржана Сагындыкова два года назад диагностировали снижение пульса – синдром слабого синусового узла.

– Впервые я ощутил это заболевание среди ночи, – рассказывает мужчина. – Сон прервался в связи нехваткой воздуха, затем появились головокружения, вплоть до почти потери сознания. Мне, безусловно, повезло – попал к опытному врачу. Операция прошла успешно. Через пару дней меня выписали. Сейчас чувствую себя хорошо. Кстати, первое, на что обратил внимание при возвращении домой, – с лёгкостью смог подняться на четвёртый этаж.

Как пояснили в ФСМС ВКО, стоимость одного аппарата кардиовертера-дефибриллятора (он значительно дороже и совершеннее кардиостимулятора) около трёх миллионов тенге.

– Эта сумма зачастую неподъёмная для многих пациентов, – отмечают специалисты Фонда, – но в рамках обязательного социального медицинского страхования граждане Казахстана могут получить высокотехнологичную медицинскую помощь бесплатно.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы ФСМС ВКО