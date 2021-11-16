Тренажёр для иммунной системы

Ревакцинация в Казахстане стартует 22 ноября. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, отметивший, что начнётся кампания с защиты уязвимых групп населения.

В первую очередь будут привиты медработники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений, закрытых детских учреждений, сотрудники силовых структур.

– Также допускаются к ревакцинации без учёта установленных сроков лица старше 60 лет, а также лица, самостоятельно прошедшие исследование и имеющие отрицательный результат теста на антитела против КВИ, – пояснил глава Минздрава.

Вторым этапом – с января 2022 года – ревакцинацию пройдут все желающие, завершившие полный курс вакцинации 6–9 месяцев назад. Причём после препарата «Спутник V» ревакцинацию следует проходить через 9 месяцев, потому что это векторная, усиленная вакцина. После отечественного QazVac и китайской Vero Cell – спустя 6 месяцев после получения обоих компонентов. Кто привился «Спутником V», тому желательно получить QazVac или Vero Cell и наоборот.

Отметим, полученный после двух компонентов вакцины «зелёный» статус в системе Ashyk в любом случае будет действителен год. Ревакцинация – дело добровольное, подчеркнули в Минздраве. Однако к разъяснению необходимости ревакцинации подключились авторитетные иммунологи.

– Наблюдения показали, что уже через полгода после вакцинации уровень антител в организме человека снижается, значит, повышается вероятность заболевания. Смысл ревакцинации – поддержать иммунную прослойку населения. У иммунного ответа есть свои закономерности. Каждая встреча с антигеном укрепляет клетки памяти. После бустерной вакцинации иммунитет будет сильнее, – заявила завкафедрой общей иммунологии КазНМУ имени Асфендиярова кандидат медицинских наук Эльмира Битанова.

Иммунолог особенно рекомендовала получить третью прививку людям с хроническими заболеваниями, из группы риска и пожилым. Как и тем, кто получил два компонента вакцины полгода назад и более.

– Защитный эффект вакцин от COVID-19 может снижаться. Поэтому методическими рекомендациями показана ревакцинация для достаточной защиты от новых штаммов. Вакцины созданы для того, чтобы усилить иммунный ответ, тем более у нас есть строгие промежутки, доказательные периоды. Мы не наслаиваем одни антитела на другие. Иммунная система тренируется, вакцины считаются тренажёром для неё, – объяснила Э. Битанова.

По её словам, после вакцинации и ревакцинации иммунитет сильнее, чем после перенесённого заболевания. При этом не нужно ориентироваться на титр антител, большее значение имеет, насколько подготовлен клеточный иммунитет.

– КВИ – опасная инфекция, с ней шутить нельзя. Раз есть такой инструмент, как бустерная вакцина, то необходимо её получить, – подчеркнула Э. Битанова.

Иммунолог также призвала соблюдать масочный режим и другие установленные санитарные требования, так как наступил сезон ОРВИ.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников