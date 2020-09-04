«Трели» радужной форели 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Минэкологии разработать и утвердить программу развития рыбной отрасли. Эту новость давно ждали энтузиасты из ВКО, которые третий год выращивают радужную форель в Усть-Каменогорском водохранилище и реализуют товар местным жителям.

Речь идёт в первую очередь о директоре рыбоводческого хозяйства ТОО «Шыгыс универсал» Вячеславе Асанове, который считает, что у него нет конкурентов в этой отрасли, только коллеги, к которым он относится с большим уважением.

– Рыбное производство – это сложный процесс, – говорит Вячеслав Асанов. – Здесь надо иметь терпение, чтобы ждать как минимум два года, пока рыбка вырастет. Например, взять курицу – она готова за три месяца, бараны тоже за лето подрастают. А рыбу надо выращивать два года, чтобы она стала товарной. Раньше мы занимались экспортом в Китай и Россию. Скупали на озере Зайсан рыбу, потрошили, морозили, упаковывали её и экспортировали. В 2017 году пришла идея купить инкубатор, оплодотворённую икру из Польши и начать выращивать рыбу здесь. Сначала это было хобби. Ездил учиться в Россию и Турцию. Появились мальки, и мы начали делать бассейны, словом, к сентябрю ферма уже была готова. Участок земли у водоёма взяли в аренду, участвуя в конкурсе под садковое хозяйство. На сегодняшний день у нас 150 тонн рыбы – это где-то миллион двести поголовье. Осенью ожидаем прирост до 300 тонн. И каждый год планируем увеличивать объёмы в два раза. Потому что процесс длительный. Выращиваем своё маточное поголовье, уже получаем свою икру, своего малька. К Новому году даже выпустим пищевую икру!

Удивительно, но в хозяйстве, которое посещал даже Премьер-Министр Казахстана, управляются всего около 20 человек, которые работают круглый год. Летом активно кормят рыбу и реализуют её, а зимой готовятся к сезону, изготавливают своё уникальное производственное оборудование. Как ни странно, именно кризис придал импульс бизнесу, ведь поставки из-за рубежа прекратились и пришлось переориентироваться.

По словам сотрудников фермы, работа с рыбой им по душе. На свежем воздухе и солнышке эти люди пышут здоровьем и бодростью. Ручной труд тоже есть, но не в таком количестве, многие процессы на ферме автоматизированы. Поэтому работники, получая достойную зарплату, прилагают усилия для процветания хозяйства, уважают предприимчивого руководителя.

– Удивительно, многие пришли в коллектив просто после экскурсии или спортивной рыбалки, которую мы здесь также развиваем как вид семейного отдыха, – отметил директор. – Пять человек таким образом приехали отдохнуть и остались работать и жить на командировках. Когда создаёшь условия, приходят совсем другие люди, которые чётко знают свои задачи и исполняют их достойно. На персонале экономить нельзя.

Предприятие активно сотрудничает с научным институтом. Совместно с учеными рыбоводы разрабатывают технологию выращивания сиговых рыб, таких как пелядь, рипус и др.

– Мы выезжаем во время нереста, оплодотворяем икру на месте примерно в начале ноября, когда первые заморозки, закладываем в инкубаторы и весной на второй год получаем личинку, – подчеркнул Вячеслав Асанов. – Причём делаем зарыбление не только в Усть-Каменогорском, но и в Бухтарминском водохранилище. Уверен, скоро рыбаки почувствуют результат по улову! Пробовали выращивать нашего линька – ускуча. Получили малька, личинку, но подрастить не удалось. В целом главная забота – подращивание малька до 20 граммов, когда рыбка очень уязвима, потом уже легче, только корми – он набирает вес, устойчив, вода подходит. К слову, Усть-Каменогорское водохранилище – уникальный водоём, идеально подходящий для выращивания форели. Здесь не получится развести сазана или осетра – не подходит температура воды. Для осетра не хватает буквально трёх градусов. Как и для карпа, хотя я держал эту рыбу в садках для интереса. Коллеги выращивают осетра в Саратовке, используя установку замкнутого цикла, где одна и та же вода очищается, насыщается кислородом, выставляется температура. Но это очень дорогой способ выращивания рыбы на выходе. В садковом хозяйстве всё намного дешевле. Здесь не нужны насосы или постоянная электроэнергия, без которой за 20 минут могут быть уничтожены два года работы. Это не кирпич, который изготовил и уложил на складе, это живой организм – его нужно постоянно кормить.

Как мы успели убедиться, глядя на увлечённого профессионала, хобби Вячеслава превратилось в серьёзное производство. А на заре этого бизнеса друзья, которые приезжали купить свежей форели, стали спрашивать, мол, почему нет беседки для гостей.

– Люди стали приезжать к нам, устав от ресторанов, бань, торговых центров, – признался наш герой. – С детьми, большими компаниями. Считаю, что детей надо водить на производство, приучать с малолетства к труду, чтобы они знали, что хлеб не растёт на дереве. Это нужно внедрять в школьную программу! Люблю, когда к нам приезжают дети, для них экскурсии всегда бесплатные. Взрослых интересуют только деньги, а у ребятни такие милые вопросы, они просто визжат от восторга, когда кормят рыбу! Мальки как цыплята – только подошёл, а они уже здесь. Эмоции не передать словами!

Ассортимент продукции впечатляет! Форель и коптят, и солят, и вялят, и делают коктал, и, конечно же, продают в свежем виде. Буквально развозят поквартирно напрямую хозяйке, взяв за доставку всего 300 тенге с килограмма. Схема проста: вечером накануне собираются заявки посредством соцсетей, а утром свежевыловленная рыба уже на столе, причём почищенная, выпотрошенная, охлаждённая. Есть специальный лёдогенератор, чтобы сохранить свежесть.

– С магазинами не работаем, потому что там большая накрутка, – говорит мой собеседник. – Если форель от нас выходит по две тысячи тенге за килограмм, то в супермаркете она будет стоить не меньше трёх тысяч. Покупателю уже дорого. А мы хотим, чтобы наш товар вошёл в повседневный рацион питания. Чтобы красную рыбу могли позволить себе не только состоятельные, но и обычные граждане. Чтобы цена была как за килограмм мяса.

Стоит отметить, что в ТОО «Шыгыс универсал» безотходное производство. Чешую, кости отправляем на свиноферму, птицефабрики забирают потроха, в качестве добавки в рацион чистого белка. А форель – это жирная рыба, ценная и питательная.

– Радужную форель искусственно вывели американские учёные в начале прошлого века, – продолжает Вячеслав Асанов. – Они заметили, что есть морская форель крупная 11-15 кг, например чилийская, она, когда нерестится, заходит в пресную воду. И есть горная форель, например вид осман. Учёные скрестили горную и морскую форель и получили радужную, чтобы можно было во внутренних водоёмах континента, допустим, в центре Евразии, получать свежую, не замороженную морскую рыбу. Рыба ценится именно свежая, потому что размороженная – это уже совсем другой продукт, в ней происходит частичный процесс ферментации. Если это шоковая заморозка, то ещё можно приблизиться к качеству охлаждённой. Я ем рыбу практически семь раз в неделю, не надоедает. Хотя обычно те, кто занимаются молоком, его не пьют, кто занимается мясом – его не едят. Замечал, когда поймаешь дикую рыбу, в ней есть запах тины, который можно смягчить лишь лимоном или специями. Нашу форель можно просто солить и готовить. В корме рыбы присутствуют кукуруза, подсолнечник, рыбокостная и мясокостная мука. Есть и свои наработки, но это коммерческая тайна. Это как вкус мяса, который можно заложить вместе с кормом.

О господдержке директор говорит сдержанно. Согласно закону о субсидиях, производителю должны возвращать 30 процентов затрат за корм. Так, из 700 с лишним тенге за один килограмм корма должно возвращаться 250. Но закон есть, а денег нет. Третий год предприятие работает, рассчитывая только на собственные средства и заёмные кредиты в банке. По оборудованию – аналогичная ситуация.

– Когда мы закладывали в бизнес-план цены и расходы, то надеялись на возмещение, но, увы, – сетует директор. – Если бы это всё было, можно было бы выйти на экспорт, в Россию например. Достаточно было бы такой поддержки хотя бы в течение пяти лет. Долго не надо субсидировать, это расслабляет. Причём, мы не единственная форелевая ферма в Казахстане, даже в нашем регионе, поэтому вопрос господдержки актуален для многих. Закон об аквакультуре мы ждём. Хотя однажды мы получили грант три миллиона тенге по программе создания маточного поголовья. Но это капля в море.

Подводя некий итог разговору, наш герой признался, что бизнесом может заниматься не каждый, должна быть особая хватка, предпринимательская жилка.