Требуется тщательная подготовка

Приближается новый учебный год, который планируется начать в традиционном формате. Поэтому в Восточном Казахстане проверили материально-техническую базу школ, насколько в них готовы к приёму учеников.

Проверку прошли 647 государственных школ области, в том числе 154 городских, 493 сельских. Оказалось, что не все из них соответствуют необходимым для обучения требованиям. Подробно об этом рассказала руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования ВКО Зейнеп Махсутова.

По её словам, в течение лета специалисты ведомства выезжали во все школы региона для визуального осмотра зданий, мониторинга состояния материально-технической базы учебных учреждений. В нескольких районах области было выявлено девять школ в аварийном и предаварийном состоянии, в двух школах есть риск перехода на трёхсменное обучение. В настоящее время руководство региона проводит серьёзную работу по решению этих вопросов, в том числе по строительству новых школ взамен аварийных. Планируется уже в этом году начать их возведение.

Во всех школах области имеется медицинское обслуживание, у 410 учебных учреждений есть лицензии на медицинскую деятельность, 223 школы заключили договоры с организациями здравоохранения, 14 школ имеют и лицензии на медицинскую деятельность, и договоры с организациями здравоохранения. Однако в 52 школах нет объектов питания.

– Восемь процентов школ от общего количества не имеют возможности развернуть столовую или буфет, поскольку расположены в приспособленных помещениях. В 79 школах, а это 12 процентов от общего количества, нет спортзалов. В 540 школах устаревшая мебель, требующая обновления, – отмечает Зейнеп Махсутова.

Несмотря на то, что во всех школах Восточного Казахстана есть кабинеты робототехники новой модификации, а на один компьютер приходится три ученика, во всех сельских школах слабая скорость интернета, ниже 4 Мб/с, а в десяти из них интернет вовсе отсутствует. Кроме того, 55 процентов школ нуждаются в замене предметных кабинетов, а в 18 процентах учебных учреждений отсутствует оборудование для выполнения практической части учебной программы по химии, биологии, физике. В 352 школах оборудование имеется частично – только для лаборатории физики либо только химии и биологии.

Для инклюзивного обучения созданы условия в 237 школах. Пандусы есть во всех организациях образования. Однако не хватает дефектологов в школах, где обучаются дети с особыми образовательными потребностями.

По словам Зейнеп Махсутовой, для обеспечения безопасности детей в школах начата установка тревожных кнопок и турникетов. В настоящий момент тревожные кнопки имеются лишь в 150 школах, а турникеты установлены в 95. Почти во всех учебных заведениях есть видеонаблюдение. Однако на момент мониторинга в десяти школах камеры не работали.

– В 533 школах система видеонаблюдения не соответствует стандартам и требованиям совместного приказа МВД РК и Министерства образования. Поэтому все школы подали заявки на дооснащение и обновление системы видеонаблюдения. Средства на эти цели выделены. До сентября работу планируется завершить, – отмечает руководитель ведомства по обеспечению качества в сфере образования.

По итогам мониторинга департамент сообщил о выявленных проблемах акиму ВКО Даниалу Ахметову и управлению образования области.

Марина Шевелёва

Фото из открытых источников