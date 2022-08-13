Травяной букет и зрелый колос

Если на востоке области в самом разгаре заготовка кормов, то на юге крестьянские и фермерские хозяйства уже полным ходом ведут уборку хлеба.

В частности, в Катон-Карагайском районе сельчане создают надёжный запас кормов, а их коллеги из Зайсанского района закладывают в закрома литое нагретое солнцем зерно нового урожая 2022 года.

Ссылаться на капризы природы сельские жители уже не считают правилом хорошего тона. Умение и желание работать в любых условиях для них является обязательным правилом жизни. Из года в год в летнем сезоне с завидным, вернее, наоборот, незавидным постоянством повторяется аномальная жара. Между тем живительная влага пролилась с небес в эти дни, когда её совсем не ждали. Перепады климата в рамках даже одной области ставят перед сельчанами весьма непростые задачи.

Хлебное поле

В Зайсанском районе посевные площади составляют 6640 гектаров, занятых различными сельхозкультурами. Под южным солнцем они вызревают намного раньше, чем в других районах Восточного Казахстана, поэтому аграрии в числе первых в регионе начинают там осеннюю жатву. По официальным данным отдела предпринимательства и сельского хозяйства, на хлебных нивах заняты косовицей и обмолотом двенадцать производительных комбайнов.

– По состоянию на сегодняшний день убрано 2511 гектаров пшеницы, – говорит руководитель профильного отдела Сабыр Андырбаев. – Средняя урожайность с одного гектара составляет около 16 центнеров. Засушливое лето оказывает своё влияние, однако аграрии района прилагают все усилия, чтобы убрать урожай в оптимальные сроки и без потерь. В течение весны и лета они вложили много труда в противоборство с засухой, дефицитом осадков.

По его словам, уборочные работы ведутся в сёлах Карабулак, Кенсай, Сарытерек, Биржан, Айнабулак. Из местных сельхозформирований можно выделить известное хозяйство «Икеп», где подходят к делу основательно.

Аграрии Зайсанского района возделывают и другие сельскохозяйственные культуры. По данным профильного отдела, посевами масличных культур занято 1400 гектаров. На долю картофеля приходится 1200 гектаров земель. Не обойтись и без бахчевых, размещённых на площади 300 гектаров. Учитывая местный климат, всё располагает к тому, чтобы выращивать их на пользу себе и людям. Было время, когда зайсанский арбуз котировался так же высоко, как и популярный «полосатый бренд» соседнего района. И сегодня, впрочем, только у зайсанцев есть плантации под виноградом, очень взыскательным к условиям и уходу.

Цветок солнца

В Катон-Карагайском районе в самом разгаре сенокосная пора. По обе стороны республиканской автотрассы есть пейзажи и цвета на любой вкус. Цветут подсолнух, рапс, гречиха и другие культуры. На сенокосных угодьях снуют сельхозмашины, лежат массивные рулоны свежего сена. А рабочий настрой сельчан резко контрастирует с душевным состоянием проезжих гостей и туристов, которые считают своим долгом сделать селфи на поле с подсолнечником.

Перед селом Малонарымка жёлтые шляпки как на подбор, дружно повернувшиеся в одну сторону, словно по команде. По внешнему их виду чувствуется, что посевы находятся под заботливым присмотром местных аграриев. Сейчас они заняты заготовкой сена на предстоящую зиму. Крестьянское хозяйство «Жас Канат» и его руководителя Анатолия Матасова знают по их отношению к родной земле, к нелёгкому и благородному сельскому труду. Тут иной климат, другие сроки созревания культур, потому и совершенно иной график проведения сельхозкампаний, но до наступления зимы всем нужно уложиться в календарь.

Уроки жизни

На недавнем региональном конкурсе «Лучший товар Казахстана» зайсанцы представляли продукцию из проса. Культура не боится жары, её корни извлекают дорогую влагу из глубины почвы. По словам специалистов, сейчас уже аграрии района думают над тем, как работать более гибко, приспособиться к ежегодной засухе. Многие из них тесно сотрудничают с коллегами из аграрной науки, что находятся в областном центре. Есть планы по активному переходу на выращивание озимых культур, чтобы сполна использовать осадки и запасы влаги в земле, полезные именно для них в нужное время и в нужном месте. Такие поиски и устремления зайсанцев вызывают искреннее уважение.

Таир Сапаргалиев

Фото Тимура Смагулова