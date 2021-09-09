Транспортная стратегия

В Восточно-Казахстанской области продолжается масштабная работа по развитию дорожной инфраструктуры для улучшения качества жизни людей.

Развитость дорожно-транспортной инфраструктуры является одним из ключевых показателей, определяющих социально-экономическое развитие региона. Другой важный показатель – строительство новых транспортных артерий и развязок.

Ход масштабной модернизации автотранспортной сети в Усть-Каменогорске проинспектировал аким ВКО Даниал Ахметов.

Он отметил, что за несколько лет, конечно, нельзя решить все скопившиеся проблемы, но сделано уже немало. В настоящее время завершается первый этап развития дорожно-транспортной инфраструктуры областного центра.

– Четыре года назад мы приняли ряд решений, – сказал глава региона. – Была выработана определённая стратегия: сначала ремонтировались дороги с наиболее интенсивным движением, потом – менее загруженные второстепенные улицы. И сегодня практически все запланированные проекты реализованы. В первую очередь, мы поставили задачу разгрузить действующие дороги. Для этого реализуются проекты обхода. Сейчас заканчиваем строительство улицы Есенберлина с выходом на Алматинскую трассу. Уже завершён проект улицы Сатпаева с выходом на Самарскую трассу. Несколько затянулся ремонт дороги от понтонного моста до села Меновное, но вместе с тем мы расширили проезжую часть внутри этого населённого пункта, а также обустроили выезд на дорогу республиканского значения Усть-Каменогорск – Алматы.

Следующим этапом, по сведениям акима области, будет расширение трасс на выездах в направлении Алматы и Семея, увеличение проезжей части на нескольких улицах областного центра, продолжение улицы Астана.

Известно, что строительство дорог, особенно дорог высокого качества, является достаточно капиталоёмким и дорогостоящим процессом. Поэтому в регионе активно используются механизмы государственно-частного партнёрства в этой сфере.

– Радует, что инвесторы интересуются городом и готовы вкладывать собственные средства в реализацию масштабных проектов, – отметил Даниал Ахметов. – К примеру, за счёт инвестиций в 2022 году предусмотрена серьёзная реконструкция улиц Семея, ремонтом будет охвачено 50 километров внутригородских дорог. Большое значение придаётся строительству объездной трассы, которая не только позволит уменьшить трафик внутри Усть-Каменогорска, но и ускорит транспортное сообщение между регионами. Таким образом, оба направления модернизации дорожно-транспортной сферы – обновление существующих улиц и строительство новых участков межрегиональных магистралей – имеют одинаково большое значение.

Ещё один важный для людей проект – реконструкция моста в Шемонаихе. Сейчас на этой автомобильной переправе существуют затруднения при проезде. Обновлённый мост позволит решить эту проблему. Реконструкция переправы является частью проекта модернизации важного транзитного направления Алматы – Усть-Каменогорск – граница РФ.

Аким области вновь заострил внимание на том, что важно сохранить созданный за эти годы пул добросовестных подрядчиков – дорожно-строительных организаций, чтобы они продолжали работать и вместе с тем выполняли гарантийные обязательства по поддержанию дорог в надлежащем состоянии.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников