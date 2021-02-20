Трамплин в мир больших побед 

Благодаря успехам выдающихся спортсменов и их тренеров наше молодое государство, отмечающее в этом году 30-летие Независимости, знают и уважают во всём мире.

Чаще всего именно спортсмены приносят славу своей стране за её пределами. Среди известных чемпионов немало наших земляков-восточноказахстанцев. За годы Независимости Казахстана они добились высоких результатов и личным примером доказали, что нет ничего невозможного.

Восточный Казахстан часто называют кузницей чемпионов, потому что именно здесь родились и состоялись без преувеличения великие казахстанские спортсмены. Их успехи вдохновляют не только молодое поколение казахстанских патриотов, но и весь мир.

Так, много можно рассказать о призёрах Олимпийских игр, которые находятся в зените спортивной карьеры, защищают честь Родины на высшем уровне. Например, о самой титулованной спортсменке Казахстана – олимпийской чемпионке, мастере спорта международного класса, победительнице «Бриллиантовой лиги», чемпионатов мира и рекордсменке Азии Ольге Рыпаковой, которая в настоящее время продолжает подготовку к Олимпиаде в Токио.

– Все достижения нашей независимой страны на протяжении этих 30 лет, в том числе на международной арене, мы связываем с именем Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана

Абишевича Назарбаева, – говорит Ольга Рыпакова. – Именно Елбасы заложил основы устойчивого развития государства. Успехи эти настолько значительны, что одно упоминание о них вызывает уважение миллионов казахстанцев и людей во всем мире, которые следят за развитием и успехами нашей страны. Первый Президент РК добился закрытия Семипалатинского ядерного полигона, обеспечив при этом гарантии ядерной

безопасности для нашей страны, предложил перенести столицу, по сути, выстроив новый мегаполис мирового масштаба. Главное – с первых дней обретения суверенитета Нурсултан Назарбаев говорил о важности укрепления мира и согласия в казахстанском обществе. Казахстан стал примером для всего мирового сообщества в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений. Мы все видим, как изменился уровень жизни наших граждан за последние годы, как процветает наш общий дом. Я верю, что наше государство с каждым годом будет становиться сильнее и богаче, несмотря на все вызовы времени, потому что это также результат трудолюбия, сплочённости и консолидации всех казахстанцев.

Что касается области профессионального спорта, прима лёгкой атлетики, которая также успела стать майором Вооружённых Сил РК, обладательницей орденов «Парасат», «Барыс» и мамой двух замечательных детей, которые продолжают спортивные традиции, подчеркнула важность системного подхода. По мнению Ольги Рыпаковой, огромную роль играет подготовка резерва, а также развитие массового и детского спорта. Так, по инициативе олимпийской чемпионки в регионе уже несколько лет проводятся детские отборочные старты, которые выявляют сотни перспективных легкоатлетов, а также международные соревнования на призы Ольги Рыпаковой, уровень которых всё время растёт.

– Созданные условия для тренировок детей и молодёжи не сравнить с теми, что были в наше время, – говорит чемпионка. – Помню, как мы мечтали о легкоатлетическом манеже в нашем городе, теперь это реальность. За последние несколько лет в Усть-Каменогорске открылись спортивные объекты, без преувеличения, мирового уровня. Уникальный плавательный бассейн, равного которому нет за Уралом, легкоатлетический центр, достойный того, чтобы в нём проходили чемпионаты мира, Дворец единоборств, соответствующий всем международным стандартам, и многие другие. Спорт – это универсальная и большая школа жизни, отличная возможность укрепить здоровье, поднять настроение и найти новых друзей. В ВКО большое внимание уделяется развитию спорта в целом. Так, до пандемии КВИ Федерация лёгкой атлетики региона и страны проводила огромное количество забегов, марафонов, стартов различного уровня, в том числе детские, школьные, любительские, профессиональные. Даже в условиях карантина мы проводили онлайн-челленджи, чтобы оставаться в тонусе.

Годы Независимости стали судьбоносными и для других известных спортсменов, которые своим неустанным трудом и несгибаемой волей приносили славу Отечеству на боксёрских рингах, водных дорожках, снежных вершинах. В частности, среди ровесников Независимости, которые росли и развивались вместе со своей Родиной, немало воспитанников Восточно-Казахстанской школы высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта.

Так, фристайлистка, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года, чемпионка мира 2019 года в могуле, призёр чемпионатов мира Юлия Галышева и могулист, победитель этапов Кубка мира, участник шести чемпионатов мира и четырёх Олимпиад Дмитрий Рейхерд сейчас находятся на сборах за рубежом. Плотный тренировочный и соревновательный график этих спортсменов (ребята готовятся к очередному этапу Кубка мира по фристайлу могулу), не позволил встретиться лично.

Однако чемпионы также отметили прямую связь между обретением страной суверенитета и достигнутыми успехами в большом спорте. Например, они вспомнили Азиатские игры в РК, которые стали для них трамплином в мир больших побед. Для восточной части Евразийского материка значение этих малых Олимпиад невозможно переоценить. Проведение Зимней Азиады в 2011 году в Казахстане стало одним из важных событий, подняв и международный рейтинг Казахстана.

Тогда сборная Казахстана заняла первое общекомандное место, принеся в копилку страны 70 медалей, тем самым побив рекорд по количеству золотых медалей, установленный японцами на Зимней Азиаде в Саппоро. Половину наград, в том числе золотых, завоевали восточноказахстанцы, которые доказали, что родиной зимних видов спорта является Восточный Казахстан.

Ещё одним спортсменом, прославившим Казахстан на мировом уровне, стал уроженец Урджара, лыжник, трёхкратный чемпион Казахстана, знаменосец сборной Казахстана на Олимпийских играх в Сочи Ердос Ахмадиев. Этим видом спорта он увлёкся еще в подростковом возрасте и с тех пор достиг немалых высот.

– В спорте с одиннадцати лет. Неоднократно принимал участие в областных соревнованиях, потом поступил в колледж в Семее, окончил университет. В те годы не было телефонов, дети приходили в спорт по собственному желанию. И хотя тогда не было инвентаря, спортивной одежды, мы занимались любимым делом. После окончания колледжа я вошел в сборную команду Казахстана. С нами занимались опытные тренеры, благодаря которым мне многого удалось достичь, – говорит Ердос Ахмадиев.

В национальную сборную Казахстана Ердос вошёл в 2010 году, в 2011-м участвовал в VII Зимних Азиатских играх, тогда он стал пятым. Мастер спорта РК Ердос Ахмадиев дважды выступал на чемпионатах мира, провёл множество гонок на этапах Кубка мира и новогодних соревнованиях «Тур де Ски», он неоднократный чемпион Казахстана.

Ещё много имён можно внести в этот почётный список. За годы Независимости Казахстан стал одной из ведущих стран в мире спорта. И с каждым годом укрепляется уверенность всех казахстанцев в том, что подрастающее поколение продолжит достойно защищать честь страны, и на мировых спортивных аренах ещё не раз будет поднят Флаг независимого Казахстана.

Ева Ким, Флора Левина

Фото из архивов спортсменов