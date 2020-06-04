Трагедия народа на примере одной семьи

Актеры Восточно-Казахстанского областного драматического театра представили вниманию широкой публики драму «Джут».

Ограничительные меры не помешали теплой встрече

театралов со служителями храма Мельпомены. Очередное погружение в мир театрального искусства прошло в формате онлайн.

В День памяти жертв политических репрессий областной драматический театр опубликовал на своем YouTube-канале драму «Джут» по одноименной пьесе современного драматурга Олжаса Жанайдарова. Её сюжет закручен вокруг нелегкой судьбы семьи, столкнувшейся лицом к лицу со страшным бедствием 1930-х годов – голодом.

Действие пьесы происходит в двух разных временных измерениях – в современной Москве и казахской степи в период голодомора. Персонажей в драме не много. Одними из главных героев являются супруги Ахмет и Сауле, пережившие в те трагические годы страшный джут.

Также значимый в постановке персонаж – внук Ахмета Ербол, который приехал из Алматы в столицу России, чтобы рассказать журналистке Елене историю своего деда, выжившего во время массового голода. Подкрепляя свои слова фактами из записной книжки дедушки, он просит ее написать об этом. Слушая леденящие кровь подробности, зрители становятся свидетелями прошлого, видят масштабы катастрофы тех ушедших лет.

– Спектакль режиссера-постановщика Айдына Салбанова крайне актуален сегодня. Без осмысления исторического прошлого страны сложно представить, куда будет направлен вектор ее дальнейшего развития, – прокомментировали в Восточно-Казахстанском областном драматическом театре.

Особо стоит отметить проникновенную игру актеров, сумевших донести до публики истинные переживания главных действующих лиц драмы. Горе от потери детей, существование на грани голодной смерти – все эти чувства с удивительной точностью они смогли передать со сцены, пропустив все эти эмоции через себя.

Во время написания пьесы Олжас Жанайдаров черпал вдохновение из рассказов своего деда, знавшего о тех ужасающих событиях не понаслышке. Также он изучал книгу Валерия Михайлова «Хроника Великого джута». Поэтому сюжет выстроен с максимальной правдоподобностью.

Как отметил драматург в одном из своих интервью, основная задача заключалась в том, чтобы показать, что человеком можно оставаться даже в самой страшной ситуации. Этой идеи придерживался и режиссер-постановщик

Айдын Салбанов, делая акцент на трансформации души человека, а не на политической оценке происходящего. В результате зрители смогли увидеть трагедию всего народа на примере одной семьи.

Ания Есмухамет