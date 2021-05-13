Трагедия, которая не должна повториться…

Территория до недавних пор живописного посёлка Лесхоз, что находится на окраине Риддера, напоминает съёмочную площадку фильма-катастрофы. Огонь буквально стёр с лица земли десятки жилых домов и хозпостроек. Не обошлось и без человеческих жертв…

Первое сообщение о возгорании сухой травы ориентировочно на двух гектарах в центральном лесничестве Риддерского лесного хозяйства поступило от жителей посёлка Лесхоз 10 мая. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники лесного хозяйства и службы пожаротушения Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Несмотря на все усилия, огонь не удалось остановить. Во второй половине дня пламя охватило несколько десятков гектаров леса и перекинулось на жилые дома. К тушению подключили вертолёты Ми-8 и Ми-2. Однако и с их помощью пожарные не смогли остановить распространение пламени – его ликвидации препятствовал сильный ветер, порывы которого достигали 20 метров в секунду.

К вечеру 10 мая на месте развернули оперативный штаб, в Риддер прибыл аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

Поступила информация, что из посёлка Лесхоз в местную больницу с ожогами поступили двое мужчин – 1949 и 1980 года рождения, они находятся в отделении реанимации. Сотрудники полиции обнаружили на пригорке обгоревший труп женщины, личность которой уже установлена. Ей оказалась жительница посёлка Галина Спивакова, 1948 года рождения.

Борьбу с огнём специалисты продолжали всю ночь. Лишь к утру следующего дня удалось ликвидировать пожар в посёлке Лесхоз, тушение лесного массива продолжилось.

– 11 мая, на 07.00, в посёлке Лесхоз объявлена ликвидация пожара в жилой зоне и хозпостройках, – сообщил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Марат Кулдиков, который лично прибыл на место происшествия. – Тушение в лесной зоне продолжается. По результатам облёта открытого горения не наблюдается, идёт тление стволов деревьев.

На подмогу местным спасателям вылетели ещё два вертолёта Ми-8 из Нур-Султана и Павлодара.

Одержать победу в неравной схватке с огнём в лесном массиве пожарным удалось лишь вечером 11 мая. Локализация была объявлена в 18:20. Полностью ликвидировать возгорание пожарные смогли 12 мая, в 14:30. Несмотря на это, специалисты продолжают наблюдать за ситуацией. Добавим, что всего в тушении пожара участвовали 493 человека личного состава, задействовано 69 единиц техники.

В кризисном центре ДЧС ВКО и на месте пожара развёрнуты штабы и продолжает действовать горячая линия для пострадавших по номеру 8 (7232) 55-38-19.

Психологи и медики оперативно-спасательного отряда ведомства оказывают помощь гражданам, пострадавшим при пожаре.

Локализация возгорания, безусловно, стала хорошей новостью за последние полтора дня, но она не спасла от тяжёлых последствий разгула огненной стихии. Сгоревшее дотла имущество, уничтоженная лесная экосистема, человеческие жертвы… Общая площадь возгорания составила более 287 гектаров, из которых 272,4 гектара – лесная зона. Ещё долго будут оправляться от последствий чудовищного пожара жители Риддера. В городе объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба…

– Огнём уничтожены 31 дом, пять легковых автомобилей и хозпостройки на семи участках, а также помещение станции технического обслуживания, – рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО.

За сухими цифрами стоят человеческие судьбы – 72 человека остались без крыши над головой. Среди них – 11 детей. Для пострадавших были оперативно подготовлены места для размещения: в общежитии аграрно-технического колледжа, профилактории ТОО «Казцинк», проживание и питание в которых бесплатное. Находиться здесь люди смогут до тех пор, пока для них не построят новое жильё.

Как сообщил на встрече с пострадавшими Даниал Ахметов, до конца августа они получат ключи от новых домов.

Предполагается, что пять строительных компаний построят по семь домов в микрорайоне Ботаника. Пострадавшие абсолютно бесплатно получат жильё площадью 80 квадратных метров с водопроводом и приусадебным участком.

– Планировалось купить недостроенный большой 9-этажный дом, однако он 1996 года постройки, в черновой отделке и без необходимых коммуникаций, – пояснили в областном акимате. – Владелец за квадратный метр просит 179 тысяч тенге. Тогда как новые дома в частном секторе обойдутся бюджету в 160 тысяч тенге за квадратный метр. Жители получат их бесплатно. Уже сегодня архитектор города сделает разбивку на 35 домов, строительство начнётся в ближайшие дни. Стройматериалы предоставляет кирпичный завод Семея.

К домам, которые уцелели, прочистили дорогу, восстановили электроснабжение. Для обеспечения безопасности жителей Лесхоза будет сделана защитная полоса в 50 метрах от леса.

Начали работу комиссии, которые консультируют жителей по вопросам возмещения нанесённого ущерба и восстановления документов.

Как подчеркнул Даниал Ахметов, всем пострадавшим от пожара окажут поддержку и помощь, а сам вопрос находится на личном контроле Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Аким области будет еженедельно приезжать в Риддер и контролировать качество застройки и процесс восстановления документов жителей города.

Также Даниал Ахметов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей в пожаре жительницы посёлка Лесхоз и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим во время стихийного бедствия. Глава региона посетил больницу, где встретился с лечащим врачом пациентов, которые получили ожоги. Для помощи местным врачам в Риддер прибыли специалисты из областного центра.

Не остались в стороне от беды, настигшей земляков, и жители региона. К примеру, сотрудники акиматов всех уровней, управлений и государственных учреждений области перечисляют однодневной заработок в фонд «Бірлік» Риддера.

В городах и районах Восточно-Казахстанской области организован сбор гуманитарной помощи. Восточно-Казахстанский областной филиал партии Nur Otan объявил акцию #Birgemiz, в рамках которой ведётся сбор вещей первой необходимости и строительных материалов.

Палата предпринимателей региона призывает бизнес-сообщество проявить свою социальную ответственность и оказать посильную помощь жителям Риддера.

Духовенство области инициировало акцию «Қайырымды болсаң, қайырымын өзің көресің». В мечети «Халифа Алтай», а также в мечетях городов и районов области принимаются продукты питания, денежные средства, одежда.

АНК ВКО, ВКТУ имени Д. Серикбаева и волонтёрское движение «Творим добро вместе» 11 мая уже отправили гуманитарную помощь в моногород.

Посильную адресную помощь оказывают обычные жители области. В социальных сетях и мессенджерах активно распространяются контактные данные пострадавших, любой желающий может связаться с ними и поддержать в трудную минуту.

Напомним, что в настоящее время открыт счёт фонда «Бірлік» для сбора материальных средств пострадавшим: KZ094809KZT22031440, ИИН (БИН) 141140013670.

Ещё один вопрос, который, безусловно, волнует наших читателей, – первопричина стихийного бедствия, принёсшего с собой материальные потери и невосполнимые утраты. Изначально специалисты отрабатывали две версии – поджог и неосторожное обращение с огнём.

На сегодняшний день начато досудебное расследование по части 2 статьи 204 Уголовного кодекса Республики Казахстан – уничтожение чужого имущества путём неосторожного обращения с огнём, повлёкшее тяжкие последствия и особо крупный ущерб. Предполагаемый виновный найден.

– Подозреваемый в совершении данного уголовного правонарушения задержан, – сообщил заместитель начальника Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Елдос Закимов. – Им является ранее не судимый, работающий 35-летний житель Риддера, неосторожное обращение с огнём которого привело к таким тяжким последствиям.

Стоит отметить, что подозреваемому грозит наказание в виде штрафа в размере до двух тысяч месячных расчётных показателей либо лишение свободы сроком до двух лет. Для восстановления полной картины совершённого преступления создана специальная следственно-оперативная группа, сотрудники правоохранительных органов изучают видеозаписи с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов. Тщательно проверяются показания свидетелей происшествия, назначены соответствующие экспертизы.

Отметим, что расследование уголовного дела находится на контроле Министерства внутренних дел. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Татьяна Кравченко

Фото Ермека Имангазинова

Риддер