Траектория устойчивого развития

Вопросы создания специальной лаборатории по сертификации продукции сельского хозяйства для её поставки в перспективе на экспорт постепенно находят решение в Восточном Казахстане.

Об этом стало известно в ходе очередной XIX сессии областного маслихата, на которой с отчётом выступил глава региона Даниал Ахметов.

Каждый отчёт, каждая встреча, в конечном счёте, направлены на то, чтобы определить приоритеты, уточнить важные направления совместной работы по эффективному решению вопросов повышения качества жизни восточноказахстанцев.

Именно на этом сделал акцент аким области, обращаясь к участникам сессии. Через открытый диалог и тесное партнёрство с депутатским корпусом, по его твёрдому убеждению, решаются многие вопросы социально-экономического развития, оказывается конкретная помощь гражданам, создаются необходимые условия для обеспечения общественного правопорядка, повышения благополучия населения.

Поэтому ежегодные отчёты акимов перед депутатами о проделанной работе – это ответственный этап результативной работы, нацеленной на будущее.

– С учётом поручений Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, прозвучавших в Послании народу Казахстана 1 сентября 2022 года, в наши планы внесены необходимые изменения, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Для обновления государственных механизмов и новых качественных преобразований Президент определил пять конкретных направлений и девять обязанностей.

В частности, аким области в своём отчёте подробно изложил результаты работы. За восемь месяцев текущего года Восточный Казахстан сохраняет траекторию устойчивого развития. Выполнение краткосрочных экономических индикаторов составляет 107 процентов.

– Объём промышленной продукции возрос на 107 процентов, – отметил глава региона. – Продукция сельского хозяйства возросла на 103 процента, инвестиции – на 112, строительные работы – на 105 процентов. Всё это позволило увеличить поступления в государственный бюджет в полтора раза, в том числе поступления в местный бюджет возросли на 120 процентов.

Сохраняется стабильность на рынке труда, открыто 10,5 тысячи новых рабочих мест, увеличилась средняя заработная плата по области.

– В индустриальном секторе для создания экспортоориентированных производств по Карте поддержки предпринимательства реализовано 32 проекта на 892 млрд тенге, – сообщил аким области. – В планах реализация 12 проектов на 377 млрд тенге, из них два проекта на 29 млрд тенге вводятся в текущем году.

Отмечено, что с сентября этого года завод по производству тепловыделяющих сборок для АЭС производительностью 200 тонн урана в год приступил к поставкам продукции на рынок Китая. По информации главы региона, проект позволит Казахстану войти в ограниченный круг государств-производителей и поставщиков ядерного топлива для атомных станций и к 2024 году увеличить объём экспорта по области на 149,5 млрд тенге в год.

Экспортный потенциал ВКО этим не исчерпывается. В числе многих важных вопросов сотрудничества между Казахстаном и Китаем, по информации главы региона, на высшем уровне рассмотрены конкретные детали открытия лаборатории по сертификации продукции АПК и поставки её на экспорт из Восточного Казахстана. Хорошая новость свидетельствует о последовательной работе руководства области по выходу на практически безграничный рынок соседней страны.

Отмечая эти и многие другие позитивные тенденции, а также ясные и чёткие задачи на будущее, депутаты с учётом обсуждения и высказанных предложений утвердили на сессии отчёт акима области. По всем вопросам повестки дня приняты соответствующие постановления. Подробности читайте в следующих номерах «Рудного Алтая».

Таир Сапаргалиев