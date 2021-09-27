Торжество на родине Абая

В этом году исполняется 160 лет со дня рождения ученика великого мыслителя Абая Кунанбайулы, поэта Кокбая Жанатайулы. Празднование юбилейной даты прошло в селе Кокбай Абайского района с соблюдением санитарных требований.

Сначала приглашённые гости прибыли в населённый пункт Такыр, где находится музей Кокбая Жанатайулы. С приветственным словом к ним обратился директор Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай – Борили» Турдыкул Шанбай. Он ознакомил присутствующих с деятельностью музея и поблагодарил инициатора юбилейных мероприятий, секретаря районного маслихата Ерлана Лдибаева.

Потомок Кокбая Амангельды Кокбаев, автор памятника Кокбаю Жанатайулы Нурбол Калиев и учитель средней школы имени Кокбая Айтбуби Кадырова были награждены медалью «Абай». От имени инициативной группы Е. Лдибаев подарил музею портрет Кокбая, автором которого является художник Елдос Азаматулы.

Затем состоялось открытие памятника Кокбаю Жанатайулы. С 160-летием со дня рождения поэта собравшихся поздравил аким Абайского района Нуржан Абдыкаримов. Гражданам, внёсшим весомый вклад в возведение памятника, глава район вручил благодарственные письма.

– Считаю, что среди учеников нашего прославленного земляка Абая Кунанбайулы особое место занимает Кокбай, ведь он был близким другом Абая, и дружба их длилась четверть века, – сказал Нуржан Абдыкаримов. – Искренне поздравляю всех с открытием памятника Кокбаю Жанатайулы, продолжавшего традиции Абая в казахской литературе и оставившего нам бесценное наследие.

В ходе торжественной церемонии с речью выступили поэт Толеген Жангалиев, внук Кокбая Жанатайулы Амангельды Кокбаев, аксакал Амантай Мукатаев и скульптор Нурбол Калиев.

Затем под открытым небом прошёл юбилейный концерт ансамбля песни и танца «Қаламқас» районного Дома культуры. Кроме того, зрители ознакомились с книжной выставкой «Көлкөсір, көсем көңіл Көкбай ақын», посвящённой жизни и творческому наследию Кокбая Жанатайулы, организованной сотрудниками районной библиотеки.

В Доме культуры прошла научная конференция «Абай және Көкбай әлемі». Аким района Н. Абдыкаримов поприветствовал участников и пожелал успехов в работе конференции. С докладом на тему «Көкбай Жанатайұлының әулиелігі мен діндарлығы» выступил религиовед Кенгирбай Назымбек кажы. О Кокбае Жанатайулы, как о личности, поэте и наставнике рассказал литературовед Турдыкул Шанбай. Также прозвучал доклад директора научно-исследовательского института «Абай академиясы» Жандоса Аубакира на тему «Абай шәкірті Көкбайдың дара даналығы».

Добавим, в честь юбилея состоялась презентация книги «Көкбай Жанатайұлының шығармалары» («Произведения Кокбая Жанатайулы»), составленной Ж. Аубакиром.

Гульжан Естаева

Фото ОВП Абайского района

Абайский район