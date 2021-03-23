Торжество гармонии и добра
В Казахстане проживают представители более 130 этносов. И это действительно повод для гордости. Ведь все казахстанцы живут в мире и согласии, а слияние разных культур и традиций только сближает их. В преддверии главного весеннего праздника «Рудный Алтай» решил узнать, как его отмечают члены этнокультурных объединений области.
Галина Борисович, председатель белорусского этнокультурного объединения:
– До пандемии COVID-19 наше объединение вместе с представителями других этнокультурных центров широко праздновало Наурыз, готовили разнообразные национальные блюда, угощали друг друга. Сама к празднику готовлю баурсаки, бешбармак, а также драники и колдуны – из белорусской кухни.
На праздничных концертах своё творчество демонстрируют вокальные группы белорусского ЭКО «Гармония» и «Крынічка». Исполняют песни и на казахском языке. Публика с удовольствием принимает творческие номера артистов.
Наурыз – праздник весны. У белорусского народа есть похожий традиционный праздник – это «Гуканне вясны». В честь этого торжества люди создают красочные декорации. Из бумаги делают множество птичек, а потом украшают ими деревья, дома. Кроме того, хозяйки пекут жаворонков – печенье в форме птичек. Ведь считается, что пернатые зовут весну.
В целом в традициях казахов и белорусов есть сходство. На наших уроках мы изучаем обычаи разных этносов, сравниваем их. О своих наблюдениях стараемся рассказать молодёжи, чтобы они впитывали в себя эти знания. Взаимопроникновение культур и традиций стараемся поддерживать всегда.
Ольга Тарасова, член украинского культурного центра:
– Наурыз символизирует обновление природы, начало новой жизни. Это время, когда на смену морозной зиме приходят тёплые дни и всё вокруг буквально дышит весной.
День весеннего равноденствия уже давно является любимым праздником не только для казахов, но и для представителей других этносов, проживающих в Казахстане. Для нас, украинцев, он тоже имеет особое значение. Это символ единства, дружбы и радушия в отношении друг друга. С каждым годом мы стараемся ближе ознакомиться с традициями и обычаями, связанными с этим торжеством.
Главная черта казахов – это гостеприимство. Они любят и умеют дарить радость другим людям, принимать их в качестве дорогих гостей. У нас в Доме дружбы, как и во всём Казахстане, есть замечательная традиция – все праздники отмечать вместе. Нам посчастливилось не раз бывать на праздновании Наурыза. Щедрые и весёлые застолья – это то, что всегда оставляет неизгладимое впечатление.
В этот день дастархан полон вкусных угощений. Главным украшением стола является наурыз коже – один из символов праздника. В состав этого знаменитого блюда входят семь ингредиентов: вода, мясо, соль, мука, крупа, курт и молоко.
Для нас Наурыз всегда будет символом добра, тепла и уюта.
Светлана Бойченко и Валентина Третьякова, солистки народного хора «Русская песня»:
– Ежегодно масштабно отмечаем Наурыз мейрамы. Это замечательный праздник, когда происходит обновление не только природы, но и человеческой души. Мы его очень любим.
Раньше всегда принимали активное участие в массовых гуляниях и праздничных концертах на центральной площади областного центра, в Доме дружбы. Представители разных этносов надевали национальные костюмы и веселились от души.
Сейчас мероприятия с участием большого количества людей запрещены. Однако пандемия не в силах разрушить нашу связь со слушателями. Мы продолжаем радовать их в онлайнформате.
Мы чтим традиции казахского народа. На Наурыз угощаем друг друга вкусными национальными блюдами, направляем наилучшие пожелания.
Хотелось бы поздравить всех с этим светлым праздником. Желаем каждому здоровья, успехов, мира и исполнения всех поставленных задач!
Гульжан Естаева
Фото Тлеубека Шаяхмета и из открытых источников