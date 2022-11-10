Торжественно клянусь!

Более 600 солдат приняли военную присягу в Пограничных управлениях по Зайсанскому и Курчумскому районам. Новобранцы признались, что это важнейшее событие в жизни для каждого из них.

Торжественная атмосфера ощущалась с раннего утра. Даже погода стояла солнечная и тёплая. В этот знаменательный день личный состав Пограничных управлений был построен на плацу с вверенным боевым оружием.

После поднятия Государственного флага РК и исполнения Гимна командиры подразделений приступили к приведению личного состава к военной присяге. Новобранцы выходили из строя и с едва заметным волнением зачитывали священные для себя строки.

Их поздравили начальники Пограничных управлений по Зайсанскому и Курчумскому районам Департамента ПС КНБ РК по Восточно-Казахстанской области, родители и родственники солдат, а также представители Республиканской общественной организации ветеранов «Застава тарландары».

В ходе осенней призывной кампании ряды Пограничной службы пополнились юношами из Астаны, Алматы, Шымкента, а также Акмолинской, Алматинской, Костанайской, Кызылординской, Карагандинской, Павлодарской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей.

За месяц службы новобранцы из разных регионов страны прошли курс молодого бойца, ознакомились с историей и традициями подразделения, в котором им предстоит проходить службу, изучили тактико-технические характеристики техники и вооружения, основы строевой, государственно-правовой и огневой подготовки.

– Это событие, несомненно, оставит памятный след в моей жизни. Раньше много раз видел по телевизору, как принимают присягу. Но когда сам стоишь на плацу, испытываешь чувство гордости за Родину. И этой клятве мы должны быть верны всю жизнь, – поделился своим впечатлением рядовой Алишер Ергазы, призванный из Семея.

Ритуал принятия военной присяги завершился торжественным маршем молодого пополнения перед командованием Пограничных управлений.

Затем командиры подразделений в беседе с родителями ответили на все интересовавшие их вопросы, ознакомили гостей с инфраструктурой отдела профессиональной и технической подготовки, показали казармы и столовые.

Добавим, впервые за многие годы в Пограничных управлениях по Зайсанскому и Курчумскому районам проводится эксперимент, в котором участвуют призывники из Восточно-Казахстанской области. Цель – привлечение в дальнейшем солдат призыва «Осень-2022» из родного региона на военную службу по контракту в подразделения границы Департамента Пограничной службы КНБ РК по ВКО.

– С каждым годом молодое пополнение, прибывающее для прохождения воинской службы, отличается от предыдущих призывов. Заметно, что в строй встают настоящие патриоты, для которых служба на благо Родины – не простой звук. Эти юноши, выросшие в независимом Казахстане, готовы верой и правдой служить своей стране, – отметил заместитель начальника Пограничного управления по Зайсанскому району подполковник Бердалы Сапаралиев.

Гульжан Естаева

Фото А. Карменовой