«Торпедо» – впервые в финале!

Усть-каменогорская команда, выступающая в «Pro Hokei Ligasy» – а попросту говоря, в чемпионате Казахстана, – впервые в своей истории вышла в решающую стадию турнира.



До заветного Кубка «Pro Hokei Ligasy» остался всего один шаг. Для чемпионства нашей команде в финальной схватке необходимо сломить сопротивление последнего соперника – кокшетауского «Арлана».



Путь к финалу, стоит признать, был непростым. Болельщики хорошо помнят, что наши хоккеисты заняли второе место в регулярном чемпионате, набрав 58 очков. За 40 проведённых матчей «торпедовцы» забросили 133 шайбы. Таким образом, подопечные Андрея Корабейникова досрочно обеспечили себе путёвку в следующий этап – плей-офф.



В первом раунде устькаменогорцы уверенно переиграли «Актобе» (4:1 по встречам) в серии из пяти матчей. А вот ташкентский «Хумо» оказал серьёзное сопротивление, но в итоге удача и мастерство были на стороне «торпедовцев», которые вырвали победу в последней игре на домашнем льду.



Решающий поединок прошёл во Дворце спорта имени Бориса Александрова. Вместе с болельщиками, до отказа заполнившими трибуны, игру посетил аким области Нурымбет Сактаганов.



По ходу встречи уступая 1:3, хоккеисты из Усть-Каменогорска совершили очередной мини-подвиг. В третьем периоде сначала шайбу забросил Александр Акмальдинов, сократив отставание, а примерно за минуту до конца основного времени счёт сравнял Евгений Сулимов. В овертайме фортуна вновь оказалась на стороне наших земляков – победную шайбу забросил Илья Кляузов. Счёт в серии стал 4:3, и наш клуб впервые в истории пробился в финал плей-офф «Pro Hokei Ligasy».



После игры одним из первых хоккеистов «Торпедо» поздравил аким области Нурымбет Сактаганов.

– Эта победа – общая для всех нас. Наши болельщики, ваши фанаты, всегда готовы поддержать команду. Не забывайте об этом. Оправдывайте их надежды, их веру в вас.



В предстоящей финальной серии с «Арланом» мы ждём от вас такой же самоотверженной игры. Ещё раз поздравляю с этой яркой победой! – сказал глава региона.

Дамир Омаров

Фото Махаббат Ахметжанова

