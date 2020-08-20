«Торпедо» не будет играть в ВХЛ?

Официально объявлено, что обе команды усть-каменогорского хоккейного клуба сыграют в открытом чемпионате Казахстана.

После прошедшей пресс-конференции, где впервые сообщили об этом, возмущению болельщиков не было предела. Но такое решение принято не на уровне клуба, а на уровне Казахстанской федерации хоккея. Вместе с «Торпедо» в ОЧРК спустили команды «Номад» и

«Сарыарка».

– В сезоне 2021/2022, если эпидемиологическая обстановка в мире улучшится и не будет проблем с логистикой, «Торпедо» вернется в ВХЛ, – заявил президент клуба Николай Проскурин. – Это вынужденная мера.

Обсудили и другие ограничения, продиктованные борьбой с пандемией. Например посещаемость предстоящих матчей. Скорее всего, заполняемость трибун будет не более 10 процентов, это всего 400 зрителей. По этой причине отменили абонементы, и все желающие будут приобретать билеты. Цена пока не известна, поскольку ещё нет регламента

Pro Hokei Ligasy.

– Хоккей будет зрелищным, – отметил Николай Проскурин. – Для этого было снято множество ограничений, спущены команды с ВХЛ, в которых игроки уровня Континентальной хоккейной лиги, много молодых и перспективных ребят. Будет на что посмотреть.

По решению федерации к игре допускаются команды с не менее чем девятью игроками с казахстанским паспортом. Из них двое – молодые игроки 1999 г. р. и младше. Ограничения по возрастному цензу сняты.

Президент клуба отметил, что в этом сезоне сделали акцент на комплектации, это касается и игроков, и тренерского состава.

– Мы пригласили из системы СКА Романа Медведева, «Торпедо» возглавил Олег Болякин, – подчеркнул Николай Проскурин. – На данный момент только главный тренер «Алтай Торпедо» Виктор Богатырев с российским гражданством.

Также на пресс-конференции рассказали, какие цели и задачи перед собой ставит ХК «Торпедо». Несмотря на то, что команды будут играть в одной лиге, накал борьбы никто снижать не будет.

Лидирующую позицию займет «Алтай Торпедо» и поедет на Континентальный кубок, а вот кто возглавит тренировочный процесс, Олег Болякин или Виктор Богатырев, пока не ясно.

– Цели на сезон максимально высокие: первое место в чемпионате и победа на Континентальном кубке, – сказал Николай Проскурин.

Есть и другие проблемы технического характера. Лёд во Дворце спорта имени Бориса Александрова до сих пор не залит из-за отсутствия ледового оборудования. О ходе работ рассказал директор площадки.

– Для замены старой комплектации был проведен тендер, – рассказал Василий Кряков. – Новое холодильное оборудование произведено в Германии, собрано в Прибалтике. Как поступит оборудование, сразу начнут заливать. В середине сентября ледовое покрытие будет сдано в эксплуатацию. Объект уже полностью готов к установке. Гарантия на оборудование два года. По прогнозам, должно отработать не менее 10 лет.

Если подводить итоги, то ХК «Торпедо» выступит в этом сезоне в ОЧРК, вход на матчи будет платным, старт игр 19 сентября. Каким будет нынешний сезон, покажет время. Пандемия внесла свои коррективы, но клуб пообещал всеми силами показать достойный хоккей и поднять уровень ОЧРК.

Камила Ботагамитова