Торговля без искусственных барьеров

Торговый портал Казахстана, разработанный Центром торговой политики QazTrade при Министерстве торговли и интеграции РК, его представители презентовали региональным экспортёрам и предприятиям, чьи товары вполне можно было бы реализовать на международном рынке. Запущенный 4 июля текущего года торговый портал поможет тем, кто занимается экспортом, импортом и транзитом товаров, работая со странами Центральной Азии. Здесь собрана исчерпывающая информация о процедуре оформления всех необходимых документов для экспорта-импорта-транзита по 64 наименованиям товаров.

Как рассказал национальный консультант Международного торгового центра Казахстана Сагындык Неталиев, региональный проект «Центральная Азия готова к торговле», охватывающий Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, стартовал в 2020 году и продлится до 2024 года. За это время страны-участницы проекта намерены создать и запустить торговые порталы по основным товарам, которые экспортирует или импортирует их государство. Со временем эта база данных будет постоянно пополняться новыми подборками кейсов со всем набором пошагового прохождения процедуры оформления документов, сертификатов соответствия, лицензий и ряда других документов, которые необходимо иметь на руках для реализации в одной из стран Центральной Азии.

– Проект преследовал главную цель – устранение существующих барьеров в отдельных внутренних и внешних региональных торговых потоках, – пояснил Сагындык Неталиев. – Разработка и запуск торгового портала создали максимально удобные условия для торговой кооперации как внутри Центрально-Азиатского региона, так и за его пределами, взаимодействуя с третьими странами.

Как признался спикер, разработчики торгового портала опирались на позицию участников внешней экономической деятельности, которые будут постоянно пользоваться ресурсами портала. Поэтому в базе данных собрана вся необходимая информация, причём найти её достаточно просто, находясь в любой точке мира, воспользовавшись компьютером или мобильным телефоном.

– Например, производитель намерен экспортировать кондитерские изделия или макароны из Казахстана в одну из стран Центральной Азии. Набрав в поисковике название необходимого товара и включив поиск, через несколько секунд бизнесмен сможет увидеть полный перечень документации, которую ему необходимо собрать для экспортирования своих изделий. И это не просто перечень документов, но и подробная пошаговая инструкция по каждому государственному ведомству с указанием сроков оформления того или иного документа или сертификата. Так вот для того, чтобы оформить макароны или кондитерские изделия на экспорт, предприятию необходимо будет пройти 33 шага. В Таджикистане, кстати, их насчитывается 34. То есть в нашей стране меньше государственных барьеров, – рассказал Сагындык Неталиев.

Кстати, сравнить или просто узнать прохождение необходимых разрешительных процедур для экспорта и импорта товаров в соседних странах Центральной Азии тоже можно, воспользовавшись аналогичными торговыми порталами, которые уже запущены в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. В Туркменистане пока идёт его разработка.

– Государственные органы, регулирующие торговлю, тоже найдут на этом портале массу интересной и полезной информации для глубокой аналитики процессов разрешительных процедур. Это поможет выявить слабые места, где ещё есть необходимость до конца проработать процедуры получения разрешительных документов, если есть возможность, убрав лишние шаги и звенья, – отметил главный эксперт АО «Центр развития торговой политики QazTrade» Ержан Шакаргалиев.

Как отметили в Палате предпринимателей Восточно-Казахстанской области, наш регион имеет огромный экспортный потенциал для реализации своих товаров как в страны Центральной Азии, так и в Россию и Китай. И многие предприятия крупного, среднего и даже малого бизнеса не упускают возможности представить свою продукцию на международном рынке.

– Предприятий в ВКО, ориентированных на экспорт, достаточно много. Так, наши сельхозтоваропроизводители экспортируют зерно, подсолнечник, мёд. Регулярные поставки мёда в Китай наладило крестьянское хозяйство «Пасека». Пшеницу и муку экспортируют в больших объёмах ТОО «Сейнар» и ТОО «Усть-Каменогорский мукомольный завод». ТОО «Астана-бизнес» специализируется на международной торговле семенами подсолнечника. И таких предприятий много, – отметила пресс-секретарь Палаты предпринимателей ВКО Христина Дорошенко.

У Восточно-Казахстанской области есть и другая продукция, которая наверняка заинтересует импортёров из ближнего и дальнего зарубежья: это не только продукция АПК и перерабатывающей промышленности – растительное масло, мука, мучные и макаронные изделия, мёд, пантовая продукция, кондитерские изделия, но и трубопроводная арматура, технологическое оборудование для разных отраслей промышленности и многое другое.

Среди экспортёров готовой продукции в ВКО производитель нерафинированного растительного масла, шрота и жмыха – ТОО «ПК «Сей-Нар», предприятие по производству комплектных распределительных устройств и подстанций среднего и низкого напряжения АО «Кэмонт». Кроме того, есть также продукция таких предприятий, как АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры», ТОО «Усть-Каменогорский мукомольный комбинат», ТОО «Вертекс Восток», ТОО «Усть-Каменогорский маслоэкстракционный комплекс», ТОО «Усть-Каменогорский завод технологического оборудования» и многие другие.

Напомним, Президент Казахстана обозначил приоритетные направления развития, в том числе увеличение экспорта продукции АПК в два раза, сохранение широких «горизонтальных» мер поддержки промышленности, определение ключевых экспортных приоритетов, а также существенное расширение мер поддержки. При этом для малого и среднего бизнеса региона это возможность роста производства и расширения линейки товаров и услуг, усиления своих позиций на внешних рынках.

Екатерина Гуляева

Коллаж Ирины Хрулёвой