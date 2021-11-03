Тополя, тополя…

В Семее началась активная работа по высадке деревьев. Всего планируется высадить 2000 саженцев разных пород на улице Сатпаева, в районе Ушактар и на выезде на Усть-Каменогорскую трассу.

Будут высажены рябины, берёзы и пирамидальные тополя. При этом отмечается, что рябина будет высажена на том же месте, где вынужденно спилили такие кусты при установке правых поворотов.

– Посадка проводится по программе озеленения Семея для благоустройства и украшения города. Вообще высадка проводится до 15 ноября, но, если позволит погода, работа будет продолжена. Высаживаем сосну обыкновенную, вяз и пирамидальные тополя. Саженцы подрядная организация уже приобретает. В компенсационном порядке будет посажено 900 деревьев в черте города, из них 100 рябин, 400 берёз и 400 пирамидальных тополей, – рассказал заведующий сектором благоустройства отдела ЖКХ Семея Азамат Кумеков.

В посадке задействованы сотрудники подрядной организации и служащие одной из войсковых частей. Работа продолжается.

Флора Левина

Семей