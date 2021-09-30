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Топливо с барж и большегрузов

30.09.2021
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Как и в прежние годы, большую часть твёрдого топлива для организаций и населения Курчумского района доставляет ТОО «Иртыштранс» водным путём.  

На баржах уголь прибывает на пристань «Куйган», где его выгружают на топливную площадку и уже оттуда отпускают потребителям.  

По информации руководства пристани, к концу сентября было принято 8700 тонн угля. Из них 2230 тонн – весь заявленный объём – отгружен учреждениям образования. Еще 709 тонн вывезли с пристани организации здравоохранения, также полностью обеспечив себя требующимся объёмом топлива. На долю ещё одного потребителя – войсковой части – приходится 3900 тонн угля. Местному коммунальному предприятию для обеспечения своих котельных к уже полученной 1000 тонн предстоит добавить ещё две тысячи. Наконец, населению для отопления частных домов было реализовано с пристани 1200 тонн угля.

В этом году стоимость одной тонны твёрдого топлива, отпускаемого частному сектору с угольной площадки, составляет 17 тысяч тенге. За транспортировку до районного центра перевозчики берут 11 тысяч тенге. Доставка до периферийных населённых пунктов обойдётся дороже.

Стоит отметить, что год от года в районе увеличивается доля альтернативного завоза угля на большегрузных машинах. Предприниматели-угольщики берут на себя и доставку до потребителя. Правда, одна тонна угля в селе Курчум у них стоит 21 тысячу тенге. Опять же, если потребитель находится дальше, то и тарифы выше.

По информации профильного отдела ЖКХ района, готовность к отопительному сезону следует оценивать положительно. На днях на пристани «Куйган» ожидают прибытия ещё одной баржи с углём. В целом, по воде в район будет доставлено ещё порядка
700 тонн твёрдого топлива.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район

30.09.2021
232

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