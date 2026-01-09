Тонкая грань и верные решения: истории спасения 2025

Весь год врачи Восточного Казахстана работали на благо жителей региона. Невероятные истории спасения пациентов от тяжёлых недугов имеются в послужных списках всех крупных больниц. Пришло время подвести итоги: вспомнить самые неординарные и интересные случаи лечения пациентов, которыми делились медучреждения области.

ЛОР-ХИРУРГИЯ

Специалисты Восточно-Казахстанской областной больницы (ВК ОБ) не единожды разрешали сложные медицинские загадки и спасали пациентам жизнь, сохраняли и повышали качество жизни населения.

Так, в начале декабря врачи медучреждения спасли женщину с менингитом. В стационар больницы экстренно поступила пациентка в тяжёлом состоянии. У неё сразу взяли анализы и провели КТ. Исследование показало, что все околоносовые пазухи и полости среднего уха с двух сторон были заполнены гноем. Инфекция распространилась на кость позади уха – клетки сосцевидного отростка, которые начали разрушаться. Такое состояние крайне опасно развитием внутричерепных осложнений. Анализ спинномозговой жидкости подтвердил, что у женщины начинается гнойный менингит.

– Пациентка была экстренно прооперирована. Одновременно проводилась операция на пазухах носа и в области ушей. Пазухи вскрывались эндоскопически. Кроме гноя в них были обнаружены кисты, полипы, грибковые изменения. Всё патологическое содержимое было удалено, полости тщательно промыты, – рассказывал ЛОР-хирург Дамир Сарсенбаев. – Для удаления гноя из заушного пространства выполнена открытая операция – мастоидэктомия. Через разрез за ухом мы открыли ячейки сосцевидного отростка, убрали гной, воспалённые и разрушенные участки кости. Полости промыли антисептиком и установили дренажи.

В день операции пациентка пришла в сознание, её состояние быстро начало улучшаться. Через неделю интенсивной антибиотикотерапии менингит удалось победить, и женщину выписали на амбулаторное лечение.

КАРДИОХИРУРГИЯ

Летом врачи ВК ОБ провели пациентке три операции на сердце за один раз.

В отделение кардиохирургии поступила 76-летняя жительница Усть-Каменогорска. У неё диагностировали сразу несколько опасных сердечных патологий: выраженный аортальный стеноз, фибрилляцию предсердий и почти полную, на 95%, закупорку передней нисходящей артерии. Поражение именно этой артерии чаще всего становится причиной обширного инфаркта миокарда.

Специалисты больницы взяли пациентку на операцию.

– Чтобы устранить аортальный стеноз, мы заменили повреждённый клапан на биологический протез. Для восстановления кровотока в сердце был создан обходной путь для тока крови в обход закупоренного участка – проведено маммаро-коронарное шунтирование передней нисходящей артерии. Для устранения фибрилляции предсердий и нормализации сердечного ритма выполнена радиочастотная абляция – точечное прижигание участков, вызывающих аритмию, – комментировал сложнейшую операцию кар-диохирург Бақытжан Данабеков.

Вмешательство длилось около пяти часов и проходило в условиях искусственного кровообращения. После выписки женщину направили в реабилитационный центр, где она продолжила восстановление под наблюдением специалистов.

Весной 2025 года кардио-хирурги учреждения спасли жизнь пациентке с редкой опухолью. В областную больницу поступила 37-летняя женщина с крайне нераспространённым диагнозом — миксомой левого предсердия. Несмотря на доброкачественный статус, такое образование представляет серьёзную угрозу для жизни, так как может перекрывать ток крови, вызывать эмболии, инсульты, обмороки и даже внезапную смерть.

– На УЗИ сердца мы сразу увидели крупную опухоль, прикреплённую к межпредсердной перегородке – это характерное расположение миксомы левого предсердия. Состояние пациентки требовало срочной операции. К счастью, всё прошло успешно, – сообщал кардиохирург ВК ОБ Чингиз Балтабеков.

АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

В начале 2025 года в областную больницу поступила 44-летняя жительница Зайсанского района. Её госпитализировали для устранения грыжи пищеводного отдела диафрагмы. Это патология, при которой происходит смещение части желудка в грудную полость, из-за чего наблюдаются проблемы с пищеварением, изжога, боли.

Во время операции по устранению грыжи, которую проводили лапароскопическим методом, то есть через проколы, врачи обнаружили мягкое эластичное образование размером 3 на 3 сантиметра в районе гепатодуоденальной связки (часть брюшины между печенью и двенадцатипёрстной кишкой). Было принято решение удалить образование, но для этого пришлось провести теперь уже открытую операцию. Процесс был крайне сложным, так как образование нужно было осторожно отделить от жизненно важных органов.

– Данное образование является очень редким, за свою практику я с ним сталкивался всего три раза. Ещё реже оно обнаруживается в том периоде, когда его можно устранить. Чаще всего хирурги встречаются с неоперабельной формой, когда оно уже прорастает в жёлчные протоки, в сосуды, вызывая механическую желтуху. Тогда уже шанс спасти человека – минимальный. Образование убрали радикально, вместе с капсулой, удалили жёлчный пузырь, так как он был полон камней. Скорее всего, образование и было причиной образования камней, потому что сдавливало протоки и затрудняло отток жёлчи. Операция прошла успешно, – рассказывал заведующий отделением хирургии Марат Башабаев.

В марте 2025 года жительница Усть-Каменогорска Алия Кенжигужинова рассказала о своём опыте успешного лечения в Городской больнице №4. Врачи-хирурги провели ей операцию с целью устранения сквозного отверстия между кишечником и желудком.

Как пояснял врач-хирург Артём Куранов, в 2020 году пациентке уже проводили реконструктивную операцию на желудке – анастомоз (соединение тонкой кишки с желудком). Именно в этом месте возникло перфоративное отверстие, которое потребовало срочного хирургического вмешательства.

Несмотря на сложность, операция прошла успешно, а сама пациентка быстро пошла на поправку.

– Я поражена высоким уровнем медицинской помощи и благодарна врачам за их профессионализм. Особенно удивило то, что вся операция и необходимое лечение были проведены бесплатно в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Это действительно большой плюс и прогресс в нашей медицине, – делилась Алия Кенжигужинова.

ОНКОХИРУРГИЯ

Весной 2025 года врачи Многопрофильного центра онкологии и хирургии ВКО впервые в регионе выполнили лапароскопическую дистальную субтотальную резекцию при диагнозе «рак желудка». Операция прошла успешно. Техника предусматривает минимально инвазивный доступ и позволяет существенно сократить травматизацию тканей, минимизировать после-

операционные боли, сократить срок восстановления пациента и снизить риск осложнений.

«Этот случай стал важным шагом в развитии малоинвазивной онкологической хирургии в нашем центре. Мы продолжаем идти вперёд, внедряя передовые технологии ради здоровья наших пациентов», – прокомментировали специалисты.

Летом врачи онкоцентра успешно провели сложную операцию по удалению массивной опухоли мягких тканей. Благодаря профессионализму хирургов пациентка избежала ампутации конечности.

Женщина обратилась в клинику с крупным новообразованием в области левого бедра. Как отметили специалисты, опухоль достигала внушительных размеров, однако, к счастью, не затронула жизненно важные структуры – крупные сосуды и костная ткань остались неповреждёнными. Это позволило хирургу Данияру Манакову выполнить удаление опухоли и сохранить функциональность конечности.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Похвастаться историями со счастливым концом могут не только больницы. Служба скорой помощи в ВКО также постоянно спасает жизни, в том числе в дистанционном формате.

Так, об интересном случае стало известно летом 2025 года. 11 июля в посёлке Усть-Таловка Шемонаихинского района годовалый ребёнок проглотил металлический болт. Отец малыша, увидев, что сын посинел и не дышит, обратился на канал 103. Пока на место ехала бригада скорой помощи, родитель оказывал ребёнку помощь под руководством фельдшера Галины Гречаник. Она консультировала и направляла мужчину по телефону, в результате чего из дыхательных путей малыша удалось извлечь инородное тело.

«По прибытию бригады кожные покровы ребёнка были синюшные, дыхания и сознания не было, был редкий пульс. Фельдшер Кристина Коломейцева оценила обстановку, уложила ребёнка на твёрдую поверхность и сразу приступила к сердечно-лёгочной реанимации», – рассказывали в пресс-службе Управления здравоохранения ВКО.

На четвёртой минуте дыхание удалось восстановить, но малыш всё ещё был без сознания. Его экстренно доставили в больницу. В этот же день ребёнок пришёл в себя, его перевели в детское отделение.

Сотрудники «скорой» умеют возвращать пациентов даже с того света. И это не просто красивые слова. Как сообщали в Управлении здравоохранения ВКО, один такой инцидент произошёл 18 июня. На станцию скорой медицинской помощи поступил вызов с улицы Дзержинского: мужчина жаловался на одышку, учащённое сердцебиение и симптомы, указывающие на сердечный приступ.

На место прибыла бригада. После проведения ЭКГ и первичной помощи пациента начали транспортировать в больницу. В пути его состояние резко ухудшилось – началась угрожающая аритмия, которая привела к остановке сердца.

Медики незамедлительно приступили к сердечно-лёгочной реанимации. Уже после двух циклов сердечная деятельность была восстановлена. Мужчину доставили в ВК областную больницу, где его передали мультидисциплинарной команде врачей.

ДОНОРСТВО

В регионе в текущем году прорыв произошёл и в сфере, которая долго находилась в состоянии стагнации. Два донора из Восточно-Казахстанской области в этом году подарили вторую жизнь сразу 12 казахстанцам. Такие данные приводил региональный транспланткоординатор по ВКО Аслан Нургалиев. Речь идёт о мультиорганном заборе органов от посмертных доноров, который в текущем году в регионе провели дважды.

Стоит отметить, сегодня в листе ожидания на пересадку органов по стране состоят более 4 500 человек. Им необходима трансплантация печени, почек, сердца и комплекса сердце-лёгкие. Из этого числа свыше 200 пациентов – жители Восточного Казахстана.

– Были выявлены пять потенциальных доноров, только по двум пациентам было получено согласие от родственников. Благодаря этим согласиям мы подарили вторую жизнь 12 казахстанцам, среди них – дети, – рассказал Аслан Нургалиев.

Елизавета Седых

Фото ВК областная больница