Только вперёд! 

С 28 сентября по 30 ноября пройдет Республиканский военно-патриотический сбор молодёжи «Айбын-2020».

В этом году сбор впервые проведут в формате онлайн. Восточно-Казахстанскую область будет представлять военно-патриотический клуб «Жас Қыран» многопрофильной гимназии имена Шакарима города Семея.

В здании Экономического лицея Семея команда ВКО подключилась к торжественной церемонии открытия VI республиканского военно-патриотического сбора молодежи «Айбын-2020» в онлайн-формате. Ребятам предстоит принять участие в интеллектуальных играх и различных конкурсах, а также соревноваться по военно-прикладным видам спорта и оказанию первой медицинской помощи.

– Сбор молодёжи «Айбын» проходит на протяжении шести лет, – рассказал заместитель начальника Департамента по делам обороны ВКО майор Ерлан Рамазанов. – В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией все участники будут проходить испытания в онлайн-формате. В столице результаты будут обобщаться, и участникам будут выставлять баллы. Всего принимают участие 17 команд из всех регионов республики. Организатором мероприятия выступает Министерство обороны РК при поддержке местных исполнительных органов. Команда, которая будет отстаивать честь ВКО на республиканском уровне, уже собрана. Пожелаем ребятам удачи.

Стоит отметить, в прошлом году военно-патриотический клуб «Жас Қыран» на республиканском сборе завоевал второе место.

Флора Левина

Семей