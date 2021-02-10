Только верь в себя!

Деловые женщины Восточно-Казахстанской и Актюбинской областей в ходе телемоста поделились опытом и рассказали свои истории развития бизнеса.

При поддержке Палат предпринимателей двух регионов состоялась Zoom-конференция для женщин с особыми потребностями «Өзіңе сен!»/«Верь в себя!».

Почётными гостями конференции стали председатель Ассоциации женщин с инвалидностью «Шырак» Ляззат Калтаева, координатор агентства «МАШАВ» Посольства Израиля в РК Салтанат Досмухан, бизнес-тренер Сакен Кубайдуллин, предпринимательница Гүлсім Елекбаева.

От Восточного Казахстана на конференцию были приглашены заместитель директора по правовым вопросам Палаты предпринимателей ВКО Алия Мукашева, председатель Ассоциации бизнес-тренеров ВКО, член Регионального совета Палаты предпринимателей ВКО Рамиль Егизбаев, предпринимательница из Кокпектинского района Жанна Жабекова.

Стороны обсудили достижения и возможности женщин-предпринимателей с особыми потребностями. Они обменялись опытом и мнениями, поделились своими историями.

ИСТОРИЯ ЖАННЫ

Участники телемоста из ВКО рассказали о развитии женского предпринимательства в нашем регионе, анонсировали курсы «Бастау Бизнес», которые будут продолжены в текущем году, и призвали девушек активнее пользоваться такими инструментами государственной поддержки, как грантовое финансирование и льготное кредитование в рамках программ «Дорожная карта бизнеса – 2025» и «Еңбек».

По информации пресс-службы ПП ВКО, известная в нашем регионе бизнесвумен Жанна Жабекова уже получала грант по «Дорожной карте бизнеса – 2020» при сопровождении Палаты предпринимателей ВКО. После чего она открыла собственное ателье и наладила выпуск как традиционного ассортимента швейной продукции, так и оригинальных авторских игрушек. Их сегодня у неё заказывают по интернету и раскупают люди из разных стран мира.

Жанна рассказала, как ей пришла идея реализовать себя и открыть свой бизнес в качестве средства психологической реабилитации после того, как несколько лет назад она попала в инвалидное кресло.

– Большую поддержку и стимул для открытия бизнеса мне дали в районном филиале Палаты предпринимателей ВКО, – поделилась Жанна Жабекова. – Но, конечно, я бы не справилась без своих родителей, которые оказывают мне неоценимую помощь во всех начинаниях. Кроме того, я стараюсь везде обучаться, когда появляется возможность. Принимаю участие во всевозможных мастер-классах, семинарах, форумах, конференциях, которые проводятся в нашем регионе.

За время пандемии КВИ цех Жанны пошил более пяти тысяч масок, в том числе выполненных в дизайнерском стиле. В настоящее время девушка также ведёт курсы для детей в районном Доме творчества. Её юные рукодельницы уже научились изготавливать мягкие игрушки.

– Участники конференции отметили, что они заразились оптимизмом и трудолюбием нашей Жанны, – рассказала Алия Мукашева. – И что её пример способен вдохновить на открытие своего дела не только людей с особыми потребностями, но и любую женщину с предпринимательской инициативой.

УСПЕШНЫЙ ПИЛОТ

Узнав историю Жанны, Анар Даржанова обратилась к координатору Посольства Израиля в РК с просьбой помочь предпринимательнице грантовым финансированием для дальнейшего расширения бизнеса. В прошлом году посольство уже оказало такую помощь предпринимателю из Семея.

Как и наша кокпектинская мастерица, бизнесвумен из Актобе Гүлсім Елекбаева развивала бизнес по пошиву мягких игрушек с помощью государственного финансирования. В 2018 году она обучилась по проекту «Бастау Бизнес», а в 2019 году получила грант в размере 700 тысяч тенге и открыла субъект предпринимательства «ИП «Мархабат».

Участники конференции остались довольны её итогами и обменялись дальнейшими планами по взаимодействию.

– Поскольку проект «Өзіңе сен!» реализуется впервые, состоявшийся телемост можно считать успешным пилотом, – отметили его участники. – Эта встреча отразила многообразие насущных тем, которые способствуют и стимулируют женское предпринимательство.

Они уверены, что проект, безусловно, поможет тем, кто хочет начать или уже занимается предпринимательством. Особенно тем, кто желает получить, развить и использовать в дальнейшем свои навыки, знания и опыт с целью личной и профессиональной реализации в обществе через осуществление предпринимательской деятельности, самозанятости и трудоустройства.

Теперь региональные Палаты предпринимателей эту полезную инициативу намерены продолжить и на регулярной основе проводить такие мероприятия.

ПОЛЕЗНАЯ РАБОТА

Между тем за последние три года, по данным Комитета государственных доходов МФ РК, общественные организации лиц с инвалидностью произвели товары, работы и оказали услуги на сумму, превышающую 302,5 миллиарда тенге. Один человек с инвалидностью в среднем оказывает услуги и работы на сумму почти 3 млн тенге в месяц.

К примеру, в одном только ОО женщин инвалидов «Алтынай» в Усть-Каменогорске трудятся 30 женщин с ограниченными возможностями. По словам руководителя этой общественной организации Магизы Мирвазетдиновой, их предприятие оказывает такие услуги, как инватакси, специальные социальные услуги (помощь инвалидам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации), швейное производство, занимается другой полезной работой. Работа идет очень продуктивно, однако из-за ограничительных мер значительно сократились заказы.

Ерик Абитов

Фото пресс-службы ПП ВКО