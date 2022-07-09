Только самое лучшее

В Усть-Каменогорске на ежегодном региональном этапе конкурса «Лучший товар Казахстана – 2022» свои товары презентовали более 70 ведущих производителей Восточного Казахстана и области Абай.

Организатором республиканского конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана» выступила Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен».

По информации ПП ВКО, участниками этого конкурса могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые производят на территории Казахстана промышленные, продовольственные товары и продукцию производственно-технического назначения. Претенденты должны иметь положительные результаты по обеспечению стабильно высокого уровня качества продукции и его систематического улучшения, подтверждённые организатором конкурса.

Главная цель мероприятия – поддержать местных производителей, стимулировать их к повышению качества товаров и услуг, способствовать продвижению отечественных брэндов и дать толчок развитию производства в стране.

Как отметил заместитель акима ВКО Шакарым Буктугутов, этот замечательный конкурс проводится в 14 раз и состав его участников постоянно обновляется. Предприятия региона имеют хорошие шансы стать победителями конкурса на республиканском уровне.

– В регионе динамично развивается промышленность, предпринимательская деятельность, – подчеркнул Шакарым Буктугутов. – За прошлый год объём ВВП в регионе составил 5 триллионов тенге. Порядка 20 процентов от него обеспечил именно малый и средний бизнес. Это больше одного триллиона тенге.

По словам Шакарыма Буктугутова, доля активно действующих предприятий в Восточном Казахстане регулярно увеличивается. Это стало возможным благодаря реализации политики Главы государства Касым-Жомарта Токаева в целом и активной работе предпринимателей в частности.

– Нужно отметить поддержку Правительства, которое совсем недавно изыскало дополнительно 400 с лишним миллиардов тенге на финансирование проектов в рамках госпрограмм, – обратил внимание заместитель акима области. – Первые ростки этого финансирования видны и в нашей области.

В разные годы победителями республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана» становились шесть предприятий из Восточного Казахстана, а обладателями престижной премии «Алтын сапа» – два предприятия из Усть-Каменогорска и два предприятия из Семея.

В этом году конкурсанты представлены в трёх номинациях: «Лучшие товары производственного назначения», «Лучшие товары для населения» и «Лучшие продовольственные товары». В каждой из номинаций будут определены три победителя, которые примут участие в онлайн-голосовании, а затем поступят на рассмотрение комиссии, определяющей девятку лучших из лучших по стране.

В Усть-Каменогорске выставка проходила в формате ярмарки, на ней посетители смогли ознакомиться и приобрести продукцию лучших производителей региона. Предприниматели ВКО получили возможность установить новые деловые контакты со своими потенциальными бизнес-партнёрами и поставщиками.

Широко известное в Восточном Казахстане ТОО «Багратион Улан» из Уланского района специализируется на выпуске молочной и кисломолочной продукции, особый акцент делая на производстве сыров. Предприятие участвует во всех выставках и ярмарках, знакомя земляков и гостей области со своей полезной и вкусной продукцией.

– Мы очень благодарны, что нас пригласили на эту выставку. Нам хотелось бы себя показать, чтобы больше людей знали нашу продукцию, чтобы продегустировали. Потому что даже те, кто нас знает, пробовали не всю нашу продукцию, – отметила специалист по работе с персоналом Руфина Мельниченко.

Победителями регионального конкурса «Лучший товар Казахстана – 2022» в номинации «Лучшие товары производственного назначения» стали: ТОО «SP Jet», ТОО «MSK Group kz» и ТОО «Казэлектромаш». В номинации «Лучшие товары для населения» – ИП «Керемет», ТОО «Терра Вита», ТОО «Роза валяльно-войлочный комбинат». В номинации «Лучшие продовольственные товары» отмечены: ТОО «Arnna Minerals», ТОО «Багратион Улан», ТОО «Бухтарминское нерестово-вырастное хозяйство».

По итогам конкурса приз зрительских симпатий достался ИП «А7». Диплом «За активное участие» получила ИП Мельникова Н. В. «Sweet home».

– Мы гордимся своими производителями и уверены, что ещё очень многие наши предприятия достойны этих престижных наград, поэтому будем «болеть» за наших в декабре, при подведении итогов всех республиканских конкурсов в области качества», – подытожил глава региональной Палаты предпринимателей Кайрат Мамырбаев.

Ерик Абитов

Фото пресс-службы ПП ВКО