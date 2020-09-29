Только лучшее и новое 

В этом году в Усть-Каменогорске отремонтировано 55 дворов, установлены детские и спортивные площадки, открылись новые объекты образования.

С результатами проведённой работы ознакомился аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Одним из объектов посещения стал благоустроенный двор на улице Михаэлиса. Здесь расширили парковку, провели освещение, установили лавочки и урны. Появление детской и спортивной площадок с тартановым покрытием порадовало жителей четырёх домов. Стоит отметить, всё выполнено в едином стиле и цветовой гамме.

Обновляется стадион «Алтай», где устькаменогорцы любят заниматься спортом, особенно в зимнее время года. В Детско-юношеской спортивной школе по игровым видам

спорта благоустроено футбольное поле, подготовлено основание для беговых дорожек с тартановым покрытием, в здании заменены кровля и полы,

сделаны раздевалки.

– Беговые дорожки надо расширить до пяти полос, – сказал Даниал Ахметов. – Зимой обязательно нужно залить ровный, хороший лёд, чтобы люди приезжали и могли кататься здесь на коньках.

Ещё один сюрприз для юных горожан – открытие центра креативного развития «Зерек». Находится он на базе Станции юных техников, где недавно был завершён капитальный ремонт. В центре школьники могут обучаться по разным направлениям, в том числе программированию, робототехнике и моделированию.

– Работа выполнена на отлично, – оценил глава региона. – Для креативного центра куплено самое современное оборудование. Это даст возможность нашим детям погружаться в сферу IT-технологий и становиться конкурентоспособными. Тем более, здесь работают творческие молодые преподаватели.

Вместе с тем завершилось строительство нового частного детского сада на 250 мест на улице Қалихан Ысқақ. Как отметил аким области, это прекрасный пример, как местные бизнесмены вкладывают свои средства в реализацию социальных проектов.

– Со своей стороны мы делаем всё, чтобы такие объекты были рентабельными, – подчеркнул Даниал Ахметов.

Школу № 49 построили в селе Ахмирово. Образовательный центр полностью оснащён мебелью и современным оборудованием. Отметим, в старой школе дети занимались в три смены. Теперь проблемы переполненных классов больше нет.

Здесь есть всё необходимое для получения знаний – просторные кабинеты, библиотека, актовый и спортивный залы, а также тренажёрный зал для детей с особыми потребностями. Свободное время учащиеся могут проводить в кружках робототехники, радиотехники, хореографии, игры на домбре и в секциях шахмат, шашек, волейбола и таэквондо.

Перемены не обошли стороной и 19-й микрорайон. Новая аллея уже стала одним из любимых мест отдыха жителей областного центра. В ближайшее время здесь установят памятник ветерану Великой Отечественной войны, Народному герою Республики Казахстан КасымуКайсенову.

– Необходимо рядом с аллеей построить парк, тогда это место станет ещё красивее. Рядом будет находиться Центр гематологии. Помимо диагностики и лечения заболеваний крови в нём будут заниматься профилактикой, реабилитацией гематологических больных, – резюмировал Даниал Ахметов.

Гульжан Естаева