Толчок. Рывок. Победа 

Областные дистанционные соревнования по гиревому спорту пройдут в Восточном Казахстане.

По информации Восточно-Казахстанского научно-методического центра развития одарённости и дополнительного образования «Дарын», необычные состязания состоятся с 22 по 24 сентября. Участвовать в них могут учащиеся школ области 2004 года рождения и моложе. Посвящены соревнования 175-летию Абая Кунанбайулы.

– Проведение подобного онлайн-турнира – один из способов популяризации гиревого спорта в регионе, привлечения молодёжи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, – отмечают организаторы. – Пропаганда здорового образа жизни и укрепление патриотического воспитания среди школьников области имеют важное значение.

Итоги дистанционных состязаний будут опубликованы 30 сентября на официальном сайте ВК научно-методического центра развития одарённости и дополнительного образования «Дарын» shygysdaryn.kz.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону 8-777-984-26-46.

Гульжан Естаева