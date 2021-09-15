«Толғанай» встречает малышей

Новый детский ясли-сад открыли в селе Саржал Абайского района.

Завершено строительство детского сада «Толғанай», рассчитанного на 120 мест. Объект уже сдан в эксплуатацию.

По словам местных жителей, это большая радость для них. Сельчане отмечают заслуги предпринимателя Улана Акылбека, который принимал участие в возведении этого двухэтажного здания и тем самым внёс свою лепту в решение вопроса с очередью в дошкольные учреждения.

– Дети – наше главное богатство, – говорит Улан Акылбек. – А основой формирования сознательного поколения является, прежде всего, комплексное воспитание.

В тот же день в Саржалском сельском округе прошло ещё одно важное событие. Здесь был открыт фронт-офис «Открытый акимат», где созданы комфортные условия для получения государственных услуг сельскими жителями и решения их насущных проблем.

Гульжан Естаева

Абайский район