Токаев: Мы построим новую страну, Новый Казахстан

Токаев отметил, что в этом году каждый встречает Наурыз мейрамы с особыми надеждами и верой в лучшее.

В январе наш город принял на себя основной удар бандитов и террористов. Погибли и пострадали невинные люди. Нанесен огромный ущерб городской инфраструктуре. Но алматинцы, я признателен вам за это, не дрогнули лицом перед невиданной угрозой нашей государственности.Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что алматинцы сплотились в критический момент.

С вами была вся страна. Благодаря единству и солидарности нашего народа мы преодолели это суровое испытание.Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что впереди страну ждут масштабные реформы, строительство Нового Казахстана.

Вместе с вами, с молодежью, мы обязательно построим новую страну, Новый Казахстан, вторую республику. И у нас все получится.Касым-Жомарт Токаев

Программа визита главы государства в южную столицу предусматривает посещение объектов образования, спорта и торговли.