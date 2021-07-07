Ток побежит по проводам

Первого июля в Семее состоялось торжественное открытие уникального для Казахстана инновационного производства по изготовлению кабеля высокого напряжения. На базе ТОО «Казэлектромаш» реализован проект по производству кабеля высокого напряжения до 35 кВ. Продукция кабельного завода Семея позволит со временем полностью заменить импортные аналоги, стоимость которых дороже отечественных на 30-40 процентов.

Благодаря государственной поддержке в Семее запустилось и функционирует уникальное инновационное производство кабеля высокого напряжения до 35 кВ. Основной целью проекта являлось своевременное строительство в РК комплекса по изготовлению кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, так как в стране проводится реконструкция действующих линий электропередачи и замена их на новые.

Понадобилось пять лет, чтобы задуманный проект воплотился в жизнь, и сегодня продукция кабельного завода востребована на рынке Казахстана и Российской Федерации.

– Мы захотели выпускать в Казахстане кабель среднего напряжения. Обратились в Европейский банк реконструкции и развития, который предоставил нам кураторов. Они помогли выбрать оборудование, технологию и разработать сам проект, – рассказал директор ТОО «Казэлектромаш» Виталий Распопин.

По словам руководства завода, проект мог бы и не осуществиться, если бы не финансовая помощь АО «Национальное агентство развития инноваций QazInnovations», которое поддержало семейский кабельный завод грантом на сумму 196,7 млн тенге. Общая сумма проекта составила 420 млн тенге. Ну а внедрение всех задуманных заводом технологических новшеств потребовало вложений на общую сумму более 1 млрд тенге.

– Мы просим, во-первых, чтобы технология была новой, которой в Казахстане ещё не было. Во-вторых, чтобы оборудование было высокотехнологичным. Предприятие получает деньги, что даёт им право купить не то оборудование, которое они могут себе позволить, а такое, которое позволяет им быть конкурентоспособными на уровне региона, республики, – пояснил председатель правления АО «Национальное агентство развития инноваций QazInnovations» Ильяс Оспанов.

На протяжении трёх лет Нацио-нальное агентство по развитию инноваций вело этот проект, что способствовало увеличению производства и налоговых отчислений, а также производительности труда.

Открыв производство кабеля высокого напряжения в Семее, государство тем самым поддержало отечественного производителя, который будет выпускать продукцию, которая со временем полностью заменит импортные аналоги. И пример тому есть. Уже сейчас в Алматы реализуется проект по замене электрических сетей, где изначально закладывалось использование кабелей производства Финляндии и Швеции. Но, отдав предпочтение отечественному производителю, заказчикам удалось сократить бюджетные расходы на 30 процентов от первоначальной стоимости.

Так как в настоящее время в Казахстане запланированы масштабные работы по замене изношенных электрических сетей в городах и районах, потребность в кабельной продукции будет только расти. Кабель, который производится в цехах ТОО «Казэлектромаш», можно использовать в энергетической и строительной отраслях, а также на месторождениях полезных ископаемых.

Софья Соболевская

Фото Флоры Левиной

Семей