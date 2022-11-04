Точные броски

В селе Мамырсу Аягозского района учащиеся 10 – 11 классов оспорили лидерство в турнире по баскетболу имени педагога, ветерана спорта Ермухана Тумабаева.

Соревнования проходили в средней общеобразовательной школе имени С. Габбасова. Их организовали коллектив и администрация учебного заведения при поддержке местного отдела образования.

Всего в турнире районного масштаба участвовали 12 команд. В их состав вошли учащиеся общеобразовательных средних школ № 1, 3, 4, 5, 6, 7 и имени Д. Бабатайулы, имени Ж. Жабаева, имени С. Габбасова, а также школы-гимназии, казахской школы-гимназии № 10, Акшийской общеобразовательной средней школы с пришкольным интернатом.

На церемонии открытия юных баскетболистов приветствовали руководитель отдела образования Н. Азимбаев, депутат областного маслихата К. Оспанов, депутат районного маслихата Е. Юсупов и директор школы О. Кудайбергенов. Они пожелали ребятам дальнейших успехов в спорте, а родных Ермухана Тумабаева поблагодарили за поддержку в пропаганде здорового образа жизни среди молодёжи.

– Турнир прошёл очень увлекательно и напряжённо. Команды постарались показать, на что они способны, – отметили организаторы. – В результате состязаний лучшей стала команда средней школы № 1. Второе место заняла команда средней школы № 3. На третьей ступени пьедестала почёта – команда средней школы имени С. Габбасова. Все победители и призёры награждены медалями, кубками, грамотами и ценными подарками от имени семьи ветерана спорта Е. Тумабаева.

Для гостей мероприятия также была организована концертная программа. Так, помимо баскетбольных матчей болельщики смогли насладиться танцевальными и вокальными номерами в исполнении учащихся.

Баян Аскар

Аягозский район