Местные аграрии широко используют цифровые технологии в растениеводстве.

В казахстанском агропромышленном комплексе заметное проникновение цифровой экономики состоялось уже и в растениеводстве. Для отечественных фермеров термин «точное земледелие» не требует пояснений.

По информации главного специалиста областного Управления сельского хозяйства Мираса Тохтарханова, в регионе полным ходом идет оцифровка пастбищ, сенокосных угодий и многолетних насаждений. Сформирована электронная карта пахотных земель Восточно-Казахстанской области, которые составили свыше одного миллиона 200 тысяч гектаров.

В программе «Цифровой Казахстан» обозначено, что для развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок важно взаимодействие между стартапами и ведущими вузами страны. Для этого Правительство определяет задания под целевые научные гранты, которые могут получать стартап-команды совместно с вузами.

Как отмечают эксперты, в современных условиях без активного участия ученых и широкого внедрения достижений науки невозможно успешно решать проблемы модернизации экономики. В наши дни наука вышла на такой уровень, при котором ее вклад и достижения становятся решающим фактором экономического и социального прогресса.

Здесь важно отметить роль и региональных вузов. Например, студенты ВКГТУ им. Д. Серикбаева в числе первых начали осваивать новые инновационные магистерские образовательные программы (ОП), такие как «Точное земледелие», «Роботизированные беспилотные системы» и «Дистанционные методы исследования земли с использованием цифровых технологий».

К примеру, инженерно-технические кадры, обученные по программе «Точное земледелие», будут специализироваться в области геодезии, картографии, информационных, спутниковых и ГИС-технологий, управления беспилотной техникой, агрономии, экономики планирования и менеджмента. А именно, будут целенаправленно внедрять и использовать инновационные системы управления сельскохозяйственной техникой и агротехнологиями для точного земледелия.

Новаторская программа «Роботизированные беспилотные системы» стала ответом на замещение человека автоматизированными, роботизированными системами в индустриальном секторе, которые успешно могут использоваться и в сельском хозяйстве. Студентов учат применять беспилотники и установленное на них оборудование.

– Образовательная программа «Точное земледелие» способна дать компетенции в применении информационных, спутниковых и GIS-технологий для получения высокой урожайности сельскохозяйственных культур с учетом особенностей каждого поля севооборота, – рассказала руководитель ОП, доцент ВКГТУ, доктор PhD Маржан Рахымбердина. – Приобретены спутниковая базовая станция фирмы Leica, чтобы практиковаться с выездом на сельскохозяйственные поля, а также программное обеспечение для обработки данных и построения 3D-моделей местности.

Ерик Абитов