Точно в яблочко

Молодым солдатам, прибывшим в танковую и артиллерийскую воинские части, устроили первые практические стрельбы.

Сначала новобранцы ознакомились с теорией устройства стрелкового оружия, особенностями и возможностями реального боя, а также мерами безопасности. Затем полученные теоретические знания они применили на практике во время занятий по огневой подготовке на учебно-тренировочном полигоне «Майлин». Это событие можно назвать началом боевого пути молодых солдат. Впереди их ждёт ещё множество занятий, учений и полевых сборов.

– На своих первых стрельбах новобранцы показали хорошие результаты. Наши солдаты полностью усвоили основы военной подготовки и теперь готовы принести присягу. У них есть большой интерес и желание к выполнению воинской обязанности, – сказал заместитель командира роты молодого пополнения танковой воинской части старший лейтенант Ернур Байымбетов.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы Аягозского гарнизона

Аягозский район