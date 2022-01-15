Точно в срок

До 10 февраля в Семее будет погашена задолженность по выплатам АСП для 43 малообеспеченных семей в сумме 2,2 млн тенге.

Такое поручение аким Семея Бакытжан Байахметов дал городскому отделу занятости и социальных программ.

Как пояснили представители социальной службы города, задолженность образовалась потому, что эти семьи представили пакет необходимых документов для начисления АСП с большим опозданием. Кроме того, процесс рассмотрения каждого заявления специальной комиссией составляет 10 дней. Всё это помешало вовремя произвести начисления АСП 43 малообеспеченным семьям в Семее. С жалобой на несвоевременные выплаты по адресному специальному пособию в личный блог акима города обратились несколько получателей АСП.

– Эта задолженность в сумме 2 миллиона 200 тысяч тенге должна быть погашена в течение ближайших двух недель. Необходимо оказать всю юридическую помощь, провести консультации, разъяснительную работу с жителями, которые рассчитывают на получение адресной социальной помощи. Никакой лишней волокиты со сбором документов и рассмотрением заявлений быть не должно, – подчеркнул Бакытжан Байахметов.

По информации ведомства, в 2021 году адресную социальную помощь в Семее получали 2835 семей, или 12880 человек. В первые дни января 2022 года к этому количеству прибавилось ещё около 300 семей, нуждающихся в государственной помощи и поддержке. Как заверили в отделе, все выплаты и задолженности будут произведены не позже 10 февраля.

Немаловажным фактом является то, что для прежних получателей АСП нет необходимости заново сдавать пакет документов, им требуется лишь обновить справки о доходах и выплатах по алиментам.

Напомним, что размер АСП зависит от размера прожиточного минимума, который также рассчитывается, исходя из коэффициента инфляции. На сегодня в Казахстане он составляет 36 018 тенге.

Как сообщили в отделе занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Семея, получателям адресной социальной помощи оказываются и другие виды государственной поддержки. Например, детям в возрасте от одного года до шести лет ежемесячно доставляются на дом продуктовые наборы и гигиенические средства на сумму около 9 тысяч тенге каждому. Также по линии всеобуча их бесплатно принимают в детские сады, летние лагеря, обеспечивают школьной формой и обувью, канцтоварами. Кроме того, дети из многодетных и малообеспеченных семей получают в школьных столовых бесплатное питание, посещают кружки и спортивные секции на безвозмездной основе, а также без оплаты ездят в общественном транспорте. В целом в Семее насчитывается 3 686 детей, получающих адресную социальную помощь.

Екатерина Гуляева