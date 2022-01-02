Точно в цель 

Юные лучники из Глубоковского района, дебютировав в республиканских соревнованиях, заняли призовые места.

В былые времена умение метко стрелять из лука являлось преимуществом кочевников. Эти навыки помогали им добывать пищу и обороняться от врагов. В современности стрельба из лука стала спортивным искусством. Прошедший 25 декабря в Нур-Султане второй республиканский турнир по традиционной стрельбе из лука стал не только состязанием, но и красочным шоу. Национальные костюмы, стрелы, поражающие цель. От увиденного у зрителей захватывало дух.

Впервые приняли участие в подобном турнире воспитанники Глубоковского дома детского творчества. Идейным вдохновителем и инициатором по возрождению стрельбы из традиционного лука является педагог ДДТ посёлка Глубокое Ажар Толеуканова.

Несмотря на старания многочисленных соперников, юные глубочане достойно отстояли честь региона, завоевав серебро и бронзу в своих возрастных группах.

– Турнир прошёл на высоком уровне, – делится Ажар Рахметовна. – Рада, что в нашей стране столько увлечённых людей, которые возрождают традиционную стрельбу из лука. Мои воспитанники, впервые вышедшие на республиканскую площадку, показали отличные результаты. Я тоже участвовала в состязании по стрельбе на 30 метров в длину. Заняла третье место.

Все призёры награждены медалями, грамотами и призами. Но и проигравших, как заверили глубоковские лучники, в этот день не было, так как все участники турнира получили огромный заряд позитива и положительных эмоций.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива Толеукановой