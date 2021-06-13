Точку поставит суд

ТОО «Semey Bus» провело брифинг для представителей СМИ, в ходе которого представлен публичный отчёт о финансах автопарка.

Стоит отметить, что некоторые вопросы журналистов об эффективности менеджмента на предприятии так и остались без полноценного ответа. Более того, брифинг едва не оказался под угрозой срыва из-за, мягко говоря, некорректного поведения известного в городе блогера. Организаторы обещали открыть новые факты, рассказать о том, «что обычно всегда остаётся за кадром». Однако ничего нового представители СМИ не услышали.

Ознакомиться с работой парка на брифинг также прибыли заместитель акима ВКО Бакытжан Байахметов и аким Семея Нурымбет Сактаганов.

Глава города, напомнил, что судебный процесс между АО «Фонд развития предпринимательства» и ТОО «Semey Bus» продолжается. В случае если автопарк проиграет дело, автобусы будут изъяты и переданы в руки нового перевозчика, который будет определён на основе конкурсных процедур в соответствии с республиканским законодательством.

– На сегодняшний день судебный процесс ещё идет. Пока он не завершится, решать мы ничего не можем, – подчеркнул Нурымбет Сактаганов. – Всё будет зависеть от решения суда. В случае если оно будет принято в пользу автопарка ТОО «Semey Bus», мы, конечно же, продолжим с ним работать в рамках договора. Если же предприятие проиграет дело, автобусы изымут, поскольку машины на самом деле принадлежат не автопарку, а Фонду развития предпринимательства. Мы, в свою очередь, проведём конкурс и определим нового перевозчика.

Пока судебный процесс находится на стадии подготовки.

Мария Щетинина

Фото из открытых источников

Семей