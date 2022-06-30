Точки роста сектора АПК

Законотворческая деятельность в нашей стране, которая непосредственно касается реального сектора экономики, основывается на изучении конкретного положения дел с выездом в регионы. В этом плане приезд и встречи на местах депутатов Сената Парламента РК в Восточно-Казахстанской области, как говорится, дают много пищи для размышлений.

Забегая немного вперёд, нужно обязательно отметить, что прямой диалог оказался полезным как для сенаторов, так и для представителей сферы сельского хозяйства Восточного Казахстана. Живой диалог проходил за круглым столом, а также непосредственно на поле, предприятии переработки, молочно-товарной ферме.

Глобальная задача состоит именно в том, чтобы совместными усилиями находить новые пути к решению назревших проблем сельского хозяйства страны. Исходя из опыта каждого региона, который может в корне отличаться от наработанного багажа других коллег, от природно-климатических особенностей и целого ряда иных условий. Вместе с тем есть универсальные подходы, благодаря чему открываются возможности для серьёзных сдвигов в АПК.

Сельское хозяйство Восточного Казахстана играет важную роль в развитии местной экономики. Поэтому ей уделяется большое внимание на уровне акимата области, в чьём поле зрения находятся приоритетные направления производства, хранения, переработки сельхозпродукции.

Особенности сезонов

Каждый временной сезон в регионе имеет свои ярко выраженные и резко очерченные границы. Всё основано на таких резких контрастах между зимой и летом, осенью и весной, что кажется просто ирреальной сама возможность ведения растениеводства, животноводства. Поскольку этот резко континентальный климат, при котором умудряются в секторе АПК получать достойный результат, казалось бы, опровергает все обычные представления или стандарты. В то же время уникальная природа, её внутренние силы и ресурсы обеспечивают взрывной рост и развитие всего живого и сущего, если умело пользоваться негласными её законами. Адаптироваться к ним в меру возможностей и сил, учитывать при совершенствовании законодательства, действующего в обществе, экономике, социальной жизни.

В аграрный сезон при всём буйстве красок природы, её необузданной мощи, красоты, привлекающей гостей и туристов, в сельском хозяйстве идёт напряжённая работа. В самые сжатые сроки нужно успеть аграрию сделать всё. Посеять, вырастить, убрать, сохранить и переработать, а продать уже является делом техники и особого искусства. То же самое необходимо в животноводстве, где сегодня центр тяжести важно переносить на переработку, экспорт, выходы на перспективные внешние рынки других стран.

Здесь же мелкотоварным производством не обойтись, нужны промышленные объёмы, независимо от времени года или суток, постоянно возобновляемые ресурсы сырья и готовой к отгрузке конкурентоспособной продукции. Так сказать, непрерывный конвейер, единая производственная, технологическая, логистическая цепочка. Её отдельные элементы уже создаются усилиями ряда компаний области и просматриваются будущие контуры их взаимодействия. Естественно, сфера бизнеса реализует различные проекты по своей личной и частной инициативе, на свои средства, на свой страх и риск. Однако его интересы, что ни говори, совпадают с интересами общества, потребностями людей, органов исполнительной власти разных уровней. В конечном счёте все делают одно общее дело.

Развитие переработки

Не секрет, что уязвимым местом, ахиллесовой пятой сельского хозяйства республики в целом и области в частности с прежних времён являлась проблема хранения и глубокой переработки имеющегося сырья. От этого всегда и повсюду зависела ценовая конъюнктура на внутреннем и внешнем рынке. Есть масса различных факторов, иногда самых непредсказуемых, на ценообразование и результат работы аграриев, животноводов, переработчиков по ходу сезона. Очевидно, что ценник на сырьё всегда гораздо ниже, чем готовый товар, произведённый своими силами.

Каждый решает проблемы по-своему, с переменным успехом, но с годами фермерские, крестьянские хозяйства, крупные компании приходят к выводу, что им необходима специализация. Каждый должен заниматься своим делом – одни выращивать, другие перерабатывать, иные продавать. Есть в секторе АПК своеобразные красные линии, которые отделяют прибыльную работу от убыточной, и наоборот. Нельзя объять необъятное, распыляться на все стороны. В процессе переработки и создаётся добавленная стоимость, о которой мечтают многие, но доступна она лишь профи, кому по силам вложиться и наладить дело как положено.

Несомненным преимуществом любого региона в РК является наличие перерабатывающей промышленности и профильных предприятий, входящих в подобную отрасль. В связи с целым комплексом факторов в геополитическом масштабе, на страновом и местном уровне, всё отчетливее проступает потребность в обеспечении продовольственной безопасности. Важно обеспечить всем необходимым как внутренний рынок, так и нарастить экспортный потенциал. Для этого нужны производственные мощности в регионе. С позиции руководства Восточного Казахстана подобные мощности должны развиваться опережающими темпами.

– На сегодняшний день в регионе создаётся серьёзный технологический задел, – подчеркнул аким области Даниал Ахметов, – когда имеющиеся мощности будут способны переработать больше сырья, чем производит сектор АПК.

В частности, по его словам, это касается переработки семян масличных культур в сельском хозяйстве региона. И укрепление материально-технической базы, углубление переработки маслосемян, производство растительного масла станет стимулом для роста объёмов сельхозсырья через дальнейшее увеличение посевов масличных культур.

Отмечается ещё, что всё это приведёт к неизбежному изменению традиционной структуры площадей в аграрном секторе Восточно-Казахстанской области, сложившейся в предыдущие годы. Безусловный приоритет за культурами, способными обеспечить более высокую рентабельность и экспортный потенциал для поставок на внешний рынок.

Регион исторически является одним из лидеров в РК в производстве масличных культур, в первую очередь подсолнечника. Есть необходимая научно-практическая база, различные хозяйства и компании, которые успешно работают в этом направлении. Более того, культивируются новые виды и сорта, которые прежде не имели широкого распространения. В их числе соя, рапс, лён, выращиваемый одним из ведущих хозяйств Глубоковского района. Совсем недавно мы виделись с его представителями, поделившимися планами на нынешний год и впечатлениями от работы со льном масличным. По их мнению, самая захватывающая картина на льняном поле складывается в период полного цветения этой культуры. В начале июля площади под посевами льна представляют собой голубое марево, создаваемое необычными цветками.

Широкий профиль

Важность завода по переработке масличных культур в селе Предгорное Глубоковского района заключается в том, что является мультикультурным. Новое предприятие будет способно перерабатывать самые различные культуры. По информации руководителя строящегося маслозавода Павла Писаренко, это позволит гибко регулировать нагрузку и планировать свою деятельность на протяжении всего года.

Реализация масштабного проекта осуществляется в два этапа. По официальной информации из пресс-релиза, предусмотрена первая и вторая очередь строительства мультикультурного маслоэкстракционного комплекса на период 2020-2022, а также 2022-2024 годы. В планах создание на предприятии более 300 новых рабочих мест.

– На данный момент на предприятии функционирует элеватор для хранения, сушки и подработки масличных культур, – говорит Павел Писаренко. – Действует цех по производству ядра подсолнечника производительностью 20 000 тонн готовой продукции в год.

Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан во главе с председателем профильного комитета Али Бектаевым ознакомились с деятельностью строящегося предприятия. Также в ходе встречи с руководством, специалистами и работниками масштабного производства выслушали предложения и пожелания, направленные на развитие сферы переработки сельхозпродукции ВКО.

Подобные встречи состоялись также на предприятии «Восток Молоко» в Усть-Каменогорске, ТОО «ОХМК» в посёлке Солнечный Глубоковского района. На их примере сенаторы получили полное представление о том, какие подходы практикуются в Восточном Казахстане в сфере производства, переработки молочного сырья и выпуска готовой продукции, поставки её потребителям.

Товарная продукция, можно сказать, представляет собой верхушку айсберга, основу которой составляет огромный и невидимый для постороннего глаза труд аграриев, животноводов и переработчиков. Насколько для них необходимо внимание и поддержка со стороны представителей законодательной власти республики, в ходе посещения ВКО её представители убедились лично.

Таир Сапаргалиев

Фото Азамата Темирбекова