Точки памяти

30-летие закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона – практически эпохальное событие не только для Семейского региона, но и для всего Казахстана и даже мирового сообщества.

Неудивительно, что антиядерное движение и борьба за мир без ядерного оружия часто являются источниками творческого вдохновения для художников и скульпторов. И не только для них. Как оказалось, творческое начало в этой теме может раскрыться и у любителей загородных велосипедных прогулок. Музей изобразительных искусств им. семьи Невзоровых накануне юбилейной даты пригласил участников городской группы Velosemey принять участие в художественно-экологической акции, посвящённой этому событию.

В музее Невзоровых хранится картина художницы Туве Крабо, переданная ему Чрезвычайным и Полномочным Послом Швеции пять лет назад, в год празднования 25-летнего юбилея закрытия Семипалатинского полигона. За год до этого Туве Крабо, лично посетив территорию Семипалатинского полигона, побродив по залам музея в Курчатове и пообщавшись с очевидцами событий, когда посреди казахской степи вдруг «вырастал» огромный огненный «гриб», написала серию картин, назвав её «Места преступлений: первая молния».

Одну из центральных работ своей коллекции она передала в дар Музею им. семьи Невзоровых в знак дружбы между Казахстаном и Швецией и символа совместной борьбы с ядерным оружием.

Именно это полотно и послужило центральной отправной точкой художественно-экологической акции, которую придумали и осуществили сотрудники музея. Идея заключалась в том, чтобы предложить её участникам совершить велопрогулку по памятным местам Семея, напрямую связанным с деятельностью полигона и Международного антиядерного движения «Невада-Семипалатинск».

– Мы с удовольствием откликнулись на это предложение. Ведь тема экологии и, тем более, закрытия полигона близка для каждого из нас, – рассказывает один из администраторов группы Velosemey, Радмила Захарова.

По её словам, участников велоклуба объединяет увлечение прогулками на велосипедах в выходные дни. Люди разных профессий и возраста, собираясь вместе, едут по окрестностям Семея. Они уже побывали на Святом ключе, в Глуховке, Старой крепости, Бобровке, Озерках и многих других окраинах города. Однако участвовать в подобной художественно-экологической акции им довелось впервые.

ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО»

Старт велопрогулки был дан в НИИ радиационной медицины и экологии Медицинского университета Семея. И это справедливо. Ведь именно здесь в течение нескольких десятков лет располагалось засекреченное лечебное учреждение, где исследовали состояние здоровья пострадавшего населения.

– В 1956 году во время наземного взрыва ядерного оружия на территории полигона произошла нештатная ситуация. Изменившаяся роза ветров перенесла радиоактивный след на территорию Усть-Каменогорска. Это привело к тому, что от острой лучевой реакции заболели от 300 до 500 человек. Точные цифры пострадавших до сих пор неизвестны, – рассказал директор НИИ радиационной медицины и экологии Медицинского университета Семея Талгат Мулдагалиев.

Конечно, все факты этого события тут же были засекречены. Но сигнальный листок о произошедшем был отправлен в Москву. Этот вопиющий случай дал толчок созданию государственной комиссии во главе с министром здравоохранения СССР, которая прибыла в Усть-Каменогорск для расследования сложившейся ситуации. Военным пришлось подтвердить, что нештатная ситуация во время испытания оружия, действительно, была. Диагностические исследования, в свою очередь, тоже подтвердили первоначально выставленный диагноз: острая лучевая реакция. Стало понятно, что деятельность полигона оказывает существенное влияние на людей и весь живой мир не только на территории 18 тыс. кв. км, где определили его границы, но и на близлежащие области и районы.

Комиссия приняла решение о создании особой медицинской организации, которая бы занималась отслеживанием радиоэкологической ситуации, мониторингом территории, прилегающей к полигону, а также контролем медико-демографической ситуации в этих районах: уровень смертности и заболеваемости, течение болезни и влияние испытания ядерного оружия на здоровье населения.

Диспансер №4 открыли в 1956 году в Усть-Каменогорске, но через год перевели в Семипалатинск (ныне Семей). Это научно-исследовательское учреждение несколько раз меняло вывески, но до 1991 года оставалось строго засекреченным с прямым подчинением только руководству КГБ СССР. Даже руководитель Семипалатинской области не мог запросто посетить этот «противобруцеллёзный диспансер». Для этого требовалось письменное разрешение из Москвы.

– В 1963 году была принята Конвенция ООН, запрещающая проведение испытаний ядерного оружия в атмосфере и на поверхности земли. Это событие стало поворотным в истории Семипалатинского полигона. Но за довольно продолжительный период – с 1949 по 1962 год – здесь успели провести 88 испытаний, что и легло в основу формирования экологической обстановки в регионе. Именно наземные и воздушные испытания внесли свой «вклад», оказав влияние на состояние здоровья местного населения, – пояснил Талгат Мулдагалиев.

По его словам, до наших дней сохранились лишь отрывочные архивные данные по уровню заболеваемости и смертности в регионе того периода. К сожалению, фиксация всех случаев острой лучевой реакции и острой лучевой болезни была запрещена. Но, тем не менее, научно-исследовательская работа по изучению заболеваемости населения и причин смертности на базе «противобруцеллёзного диспансера» всё же проводилась.

По наблюдениям учёных, заболеваемость населения в пострадавших регионах протекала волнообразно, меняя свою структуру по мере накопления радионуклидов внутри человеческого организма. Так, в период активных наземных и воздушных испытаний, когда люди вообще ничем не были защищены от воздействия радиации и длительное время проживали на поражённой территории, население подвергалось прямому лучевому воздействию. Отсюда острые лучевые реакции и острые лучевые болезни на первоначальном этапе, а также развитие лейкозов. Уже через два-три года у беременных женщин стали развиваться внутриутробные патологии и мутации детей, чаще стали фиксировать недоношенные беременности и мертворождённых детей.

После трёх-шести лет после первых испытаний стали развиваться различные типы поверхностных и солидных раков: рак кожи, патологии ЖКТ. Прошло ещё несколько лет, и динамика заболеваемости изменилась. В структуре заболеваемости всё чаще фиксировали рак лёгких и дыхательных путей. Ведь в течение долгих лет пострадавшие вдыхали отравленный радиацией воздух.

По словам Талгата Жумаситовича, уже через 15-20 лет после начала испытаний ядерного оружия на полигоне у пострадавшего населения выявляли системные нарушения организма. Начинала страдать эндокринная система, появлялись заболевания опорно-двигательного аппарата за счёт накапливания радионуклидов в коленных суставах. Росли показатели и по сердечно-сосудистым заболеваниям.

– Радиация сама по себе никаких новых заболеваний, кроме острой лучевой реакции и острой лучевой болезни, не несёт, но при этом она поражает весь организм. И рано или поздно это станет причиной того, что человек заболеет, – объяснил участникам акции Талгат Мулдагалиев.

После развала СССР с НИИ радиационной медицины и экологии был снят гриф секретности, при этом цели и задачи были оставлены прежние. Исследователи продолжали изучать состояние здоровья населения, проживающего в приграничных к полигону районах. За годы независимости были проведены 28 научно-исследовательских программ, 14 из которых – совместно с учёными из США, Японии, Европы и России.

Так, в 2003 году на базе НИИ РМиЭ совместно с коллегами из Японии и России был создан государственный реестр пострадавшего населения, который сегодня насчитывает около 370 тыс. человек. В нём значатся все данные о состоянии здоровья первых лиц, подвергшихся радиационному облучению, а также их потомков до III-IV поколения. Эти уникальные данные помогут в недалёком будущем сформировать представление о том, каким точно образом оказывают влияние на человеческий организм малые дозы радиации в течение длительного времени. И на основе этих научно обоснованных знаний предстоит выработать точную и эффективную систему реабилитации всех людей, в той или иной степени подвергшихся радиационному воздействию как напрямую, так и в последующих поколениях.

ОТПРАВНАЯ ТОЧКА

Именно так можно назвать центральную площадь Семея, если говорить о зарождении и начале Международного антиядерного движения «Невада-Семипалатинск». Здесь, на площади, в 1989 году впервые прошёл мирный митинг в защиту людей и отказа от ядерного оружия. Люди, чьи глаза открылись после многих десятилетий искусственного умалчивания огромной проблемы, последствия которой уже невозможно было скрыть от общественности, требовали закрытия ядерного монстра, защиты для себя и своих детей, достойного медицинского обслуживания и реабилитации, комфортных условий для проживания.

Так что центральная площадь, можно сказать, стала отправной точкой мирового антиядерного движения, в короткое время вобравшего в себя свыше 2 млн человек по всему миру.

БУМАЖНЫЕ ЖУРАВЛИКИ

Под глубоким впечатлением от увиденного и услышанного участники художественно-экологической акции прибыли в Музей им. семьи Невзоровых, где познакомились с выставкой, подготовленной к 30-летию закрытия Семипалатинского полигона, где центральным экспонатом стала картина Туве Крабо. Кроме того, сотрудники музея собрали разные произведения искусства, созданные на эту тематику. Это литературные произведения, мемуары очевидцев, картины и даже художественный фильм.

Чтобы украсить выставочный зал, любителям велопрогулок предложили сделать бумажных журавликов – символ мира и согласия. И теперь эти птицы мира можно увидеть, придя на выставку в музей.

МЫ ПРОТИВ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

Завершающими аккордами маршрута велопрогулки стали монумент «Сильнее смерти» на острове Бейбітшілік и берег речки Семипалатинки, где велолюбителям предложили создать из природных материалов инсталляцию на тему отказа от ядерного оружия и закрытия полигона. В дело пошли камни, краски, верёвки, цветы, ну и, конечно, бесконечный полёт фантазии.

Вот так на каменистом пляже возле моста, ведущего на остров, появилась инсталляция из расписанных акриловыми красками камней: зелёный ядерный «гриб», знак запрета и подпись: «velosemey_».

Софья Соболевская

Фото автора

Семей