Точки опоры и роста

Вопрос административно-территориального деления и принципы формирования бюджета при образовании Абайской области обсудили на внеочередной сессии областного маслихата.

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева принято решение о создании Абайской области с административным центром в Семее.

Согласно решению специальной комиссии, территория ВКО займёт 97,8 тысячи квадратных километров, Абайская область – 185,5 тыс. кв. км.

Таким образом, в новый регион войдут Семей, Курчатов, Абайский, Аягозский, Аксуатский, Бескарагайский, Бородулихинский, Жарминский, Кокпектинский, Урджарский районы.

В свою очередь, административный центр Восточного Казахстана по-прежнему останется в Усть-Каменогорске. К региону будут относиться Риддер, Глубоковский, Зайсанский, Катон-Карагайский, Курчумский, Самарский, Тарбагатайский, Уланский, Шемонаихинский районы и район Алтай.

– Мы являемся свидетелями великого исторического события, – отметил аким ВКО Даниал Ахметов. – Глава государства выполнил пожелания населения, образовав Абайскую область. Сегодня духовный и исторический центр нашей страны – Семей – является прогрессивным, индустриально развитым регионом, уверенно смотрящим в будущее. Этому предшествовала большая работа, проводимая более двадцати лет.

В Семейский регион, по словам акима области, было инвестировано порядка 354 млрд тенге, что позволило решить многие застарелые проблемы.

– За эти годы в Семее и прилегающих сельских районах было реализовано немало инфраструктурных проектов, таких как, например, реконструкция аэропорта, возведение грандиозных культурных и социально значимых объектов, расширение автодорог и многие другие, – отметил Даниал Ахметов.

По словам главы региона, прочную финансовую основу вновь образованной области создают промышленные гиганты: Актогайский ГОК, Бакырчикское горнодобывающее предприятие, а также объекты среднего бизнеса. Кроме того, профинансированы проектно-сметные документации запланированных ранее проектов в рамках реализации плана развития Семея, который рассчитан до 2025 года.

– Я убеждён, что Семей не просто сохранит свой статус культурно-исторического центра Казахстана, но и вся область будет успешно развиваться, – выразил уверенность Даниал Ахметов.

Бахыт Сарсембаева

Фото Тлеубека Шаяхмета