Точка, точка… павильон!

Недостаточное количество торговых павильонов, где бы реализовывалась продукция стабфонда для населения Семея, стало одной из причин, сдерживающих его эффективную работу.

По информации отдела предпринимательства Семея, для стабилизации цен на продукты питания между акиматом города и торговыми предприятиями было заключено 439 долгосрочных меморандумов, в рамках которого торговая надбавка на эти товары составляет не более 10 %.

В 2021 году членами мониторинговых групп было проведено 520 рейдов по торговым точкам Семея, а за неполный январь 2022 года общественность уже проверила цены в сотне магазинов и рынков.

Так, по результатам проведённого мониторинга торговая надбавка на хлеб формовой из муки первого сорта составляет 5 тенге, или не более 5%, на молочную продукцию (молоко, кефир, творог) торговая надбавка не превышает 7–8 процентов, на остальные социально значимые продовольственные товары – не превышает 10–15 %.

На межсезонье 2021–2022 года в региональный стабилизационный фонд для нужд семейчан была заранее закуплена плодоовощная продукция на 3100 тонн. В том числе: картофель – 1500 тонн, капуста – 450 тонн, морковь – 400 тонн и лук – 750 тонн.

В отличие от прошлых лет, в нынешний сезон продукция стабфонда ВКО реализуется напрямую, без какой-либо торговой надбавки по цене 82 тг/кг на все виды овощей и картофель. Однако количество торговых точек, реализующих продукцию стабфонда в Семее, для такого крупного города явно недостаточно. В городе насчитывается всего 10 торговых павильонов СПК «Ертіс», а также точки в 20 предприятиях розничной торговли, которые взяли на себя труд реализовывать населению продукцию стабфонда.

Тем не менее привлекательная цена на товары широкого потребления играет решающую роль. Семейчане раскупают овощи и картофель по сниженным ценам достаточно активно. Так, остаток плодоовощной продукции стабилизационного фонда составляет: картофеля – 370 тонн; капусты – 92 тонны, моркови – 34 тонны и лука – 112 тонн.

В этих же торговых павильонах реализуется и бакалейная продукция по фиксированным ценам: сахар – 305 тг/кг, рожки – 200 тг/кг, яйцо 1 категории – 33 тг/шт., рис – 235 тг/кг, масло подсолнечное по 630 тг/литр.

Хлебопекарням для выпечки социального хлеба реализуется мука первого сорта по цене 130 тг/кг. В целом, в стабилизационный фонд было закуплено в ТОО «Ай-Ар» 200 тонн муки 1-го сорта.

Казалось бы, работа по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания в регионе отработана годами и должна работать как часы. Однако в акимат Семея постоянно поступают жалобы от населения на работу стабфонда и его торговых павильонов. Проведённая проверка по жалобам показала, что в торговые точки стабфонда поставка продукции осуществляется с большими нарушениями времени поставок, заявки магазинов на пополнение продукции своевременно не исполняются, поскольку не хватает грузового транспорта. Помимо всего прочего, нередки поставки в торговые точки некондиционного товара.

В ходе аппаратного совещания в городском акимате сообщалось, что для расширения торговой сети акимат Семея ещё в сентябре 2021 года предоставил СПК «Ертіс» право временного безвозмездного землепользования 9 земельными участками, на которых социально-продовольственная корпорация планировала установить дополнительные торговые павильоны. Однако с тех пор прошло более четырёх месяцев, а корпорация до сих пор не провела аукционы по реализации права аренды своих торговых павильонов среди предпринимателей Семея.

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, по существующим проблемам работы стабфонда в Семее была направлена служебная записка на имя заместителя акима области Ержана Нурбаева.

Екатерина Гуляева

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