Тигры как символ дружбы между странами

Таир Сапаргалиев

Фото из семейного архива Логиновых

В семейном архиве биолога, защитника природы Ирины Логиновой из Усть-Каменогорска хранится её удивительная фотография с маленьким тигрёнком в руках. Видно, как представитель семейства кошачьих доверчиво прильнул к своей хозяйке и чувствует себя в безопасности рядом с ней. Быть может, между ними есть что-то общее, поскольку родилась будущий биолог и эколог именно в Год Тигра по восточному календарю?



Чувствуется, что она имеет свой особый подход к братьям меньшим, поэтому детёныши прирождённых хищников ведут себя с ней очень дружелюбно, словно домашние животные.

Ирина Логинова с самого детства ощущает особую связь с живой природой. Она легко и непринуждённо находит общий язык с животными и птицами, занимается выхаживанием раненых козодоев, которых иногда называют ночными ласточками. Особенность этих пернатых в том, что они добывают пищу исключительно в полёте, не берут её из рук или кормушки. Поэтому их лечение и реабилитация требуют особого подхода.



— Учитывая эту способность козодоев, я решила их привычную добычу в виде мух, кузнечиков и кусочков мяса подвязывать на ниточки, — делится Ирина Логинова. – И птицы ловят корм на лету. Со временем они становятся совершенно ручными, свободно летают по комнате, ничуть не опасаясь, садятся мне на плечо, на голову, и в таком положении позволяют себе даже подремать. Это говорит о полном доверии к своему хозяину.



Именно с этой истории когда-то начинался один из выпусков газеты «Природа в вашем доме», которую Олег и Ирина Логиновы издавали в целях экологического просвещения детей и взрослых.

— В одном из номеров была опубликована история о домашней кошке, выкормившей детёныша леопарда, — продолжает Ирина Логинова. — На фотографии видно, что молодой хищник уже значительно перерос свою приёмную мать, но по-прежнему тянется к ней в поисках заботы, прижавшись к её тёплому боку.



В семейном архиве сохранился и другой снимок: маленький медвежонок спокойно устроился на руках у трёх девушек, словно чувствуя себя в полной безопасности. Подобные моменты ещё раз подтверждают, насколько важны забота и бережное отношение человека к животным.



Недавно знакомые принесли биологам ежа, который проснулся раньше времени после зимней спячки. Без помощи специалистов животное могло погибнуть. История его спасения даже стала сюжетом одного из телеканалов страны. Такие примеры не только привлекают внимание общественности, но и помогают воспитывать бережное отношение к природе.



БУДУ ПИСАТЕЛЕМ!



Ирина Логинова с детства мечтала стать писателем, выходила в эфир в роли ведущей Усть-Каменогорской студии телевидения, рассказывая о представителях флоры и фауны, как ВКО, так и Казахстана в целом.



В качестве её наставника выступал известный журналист Адриян Розанов, работавший собкором «Ленинской смены» по Восточному Казахстану, а также в Алматы и Москве. Он происходил из семьи известных родителей, имевших самое непосредственное отношение к театру и детскому книгоизданию.



— Своё первое стихотворение я написала ещё в семь лет и подарила его подружке, — вспоминает она в одной из публикаций о себе в газете «Природа в вашем доме». – Стихи, конечно же, были о природе, любовь к которой в старших классах привела меня на станцию юных натуралистов. Именно на школьные годы приходится моё участие в телепередачах областного телевидения.



Впоследствии семейная чета Олега и Ирины Логиновых трудилась в Алматинском зоопарке, где самым тесным образом общалась с популярным биологом и народным писателем Максимом Зверевым, выпускала свою газету, набиралась опыта в издании книг, брошюр и журналов о природе. Словом, детская мечта в большей степени сбылась. Более того, главная тема творчества оказалась не только благодатной, но и эксклюзивной, уникальной, что само по себе добавляет интриги, привлекает дополнительный интерес.



Родилась она 5 декабря 1962 года, который по Восточному календарю считается Годом Тигра. Вот и думайте теперь: простое ли это совпадение или действительно знак судьбы, определивший раз и навсегда последующий жизненный и творческий путь, главную миссию в обществе, связанную с удивительными кошками — тиграми и снежными барсами.



— Всё начиналось в кружке юннатов в Усть-Каменогорске, который мы посещали вместе с сестрой и подругой, — вспоминает Ирина Логинова. — Там мы ухаживали за своими самыми разными подопечными, приобрели важные навыки и любовь к своему делу, без которой, ну, просто никак нельзя. Сейчас моя сестра проживает в одном из крупных городов России, а её муж является руководителем одного из крупнейших российских зоопарков, так что наши совместные фотографии с братьями меньшими были совсем не случайны.



Добавим, что тот, кто хоть однажды прикоснулся к этому миру, со своей руки выкормил оленёнка, как это запечатлено на другой фотографии, где Ирина из бутылочки с резиновой соской поит пятнистое чудо, уже не может оставаться безучастным к проблемам охраны природы.



После окончания биологического факультета Ирина Логинова вместе с Олегом работала в Алматинском зоопарке и Ботаническом саду Академии наук Казахстана. Именно к этому периоду относятся её общение и совместная фотография с биологом и народным писателем Максимом Зверевым, о чём уже говорилось выше.



Там была написана книга «Животные в зоопарке», которая получила право участия в Международной ярмарке книг в Москве в 1991 году, а её рецензентом стал патриарх казахстанской литературы о природе и животных. В 2001 году в издательстве «Раритет», расположенном в столице соседнего государства, вышла книга Ирины Логиновой «Растения Кыргызстана». Одно время супруги Логиновы жили и работали в этой стране, встречались и общались с великим кыргызским писателем Чингизом Айтматовым в связи с его работой над последней книгой о снежном барсе «Когда падают горы».



«Лёгкие» города



Автор имеет многочисленные публикации в периодической прессе Казахстана, в популярной серии книг «Лик земли», газетах «Огни Алатау», «Казахстанская правда», «Экокурьер», «Енбекші қазақ», «Караван». Кроме того, её статьи публиковались в российских изданиях – журналах «Наука и жизнь», «Свет» («Природа и человек»), «Крестьянка», газетах «Мы/We», «Берегиня», «Горячий Ключ», «Новосибирские новости», а также в ряде изданий Кыргызстана.



Призвание биологов и экологов Логиновых неизбежно определяет их образ жизни, напрямую связанный с природой. Это не офисная работа, поэтому они жили и работали в разных регионах и странах – Казахстане, России, Кыргызстане, а сейчас уже давно находятся в Усть-Каменогорске, где поле деятельности остаётся чрезвычайно широким.



— Отправной точкой нашей сегодняшней миссии является сохранение и приумножение популяции снежного барса, — утверждает чета Логиновых. – Многие годы действует созданный нами международный фонд, а также соответствующая стратегия, разработанная нашими совместными усилиями. Благодаря этому в Катон-Карагайском районе поддерживаются условия для комфортного обитания снежных барсов как национального символа, что является своеобразным индикатором состояния окружающей среды.



В своё время толчком для подобной благородной миссии стали факты браконьерства в отношении повелителей снежных вершин, которые нужно было остановить и предотвратить совместными усилиями разных государств, о чём «Рудный Алтай» уже рассказывал в предыдущих номерах газеты.



Общественность Восточного Казахстана и страны в целом хорошо знает Ирину и Олега как истинных патриотов своей Родины, которые много сделали и продолжают делать для охраны природы края, её экологического равновесия, а также выступают с ценными, инициативами и перспективными проектами.



Многие помнят их деятельность по сохранению и укреплению так называемых «зелёных лёгких» областного центра, где важным фильтром для очистки загрязнённого атмосферного воздуха являются зелёные насаждения. Историческую и культурную ценность представляют локации бывших садов Панкратьева, которых на территории Усть-Каменогорска насчитывалось сразу несколько. О них тоже нельзя забывать, необходимо использовать опыт предков. У Ирины есть мечта — заполнить город посадками ценного кедра родом из ВКО, который считается одним из лучших в мире по своим качествам.



В целях восстановления популяции тигров в южных регионах страны в сотрудничестве с российскими учёными и казахстанскими коллегами давно ведётся работа по завозу амурских тигров. На днях в рамках партнёрства двух государств, официальных визитов и контактов их лидеров, состоялась передача нескольких особей таёжных полосатых кошек в заповедники юга.



Автор этих строк, тоже рождённый по восточному календарю в Год Тигра, испытывает особое отношение к представителям семейства кошачьих — снежным барсам, тиграм и другим их собратьям. А дело их сохранения и защиты всегда основывается на труде таких патриотов, как Ирина и Олег Логиновы.