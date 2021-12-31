«Тигриные» рецепты  

По восточному календарю наступающим 2022 годом будет управлять Чёрный (Голубой) Водяной Тигр. Чтобы полосатый покровитель привлёк удачу в дом, нужно накрыть праздничный стол, учитывая его предпочтения. Главное, не забыть, что тигр – хищник, а значит в меню обязательно должно быть мясо. «Рудный Алтай» предлагает своим читателям подборку праздничных рецептов на новогодний стол.

САЛАТ «СИМВОЛ ГОДА»

Характеристика этого салата – минимум кулинарных навыков, немного изобретательности и чувство юмора. Предлагаем подать мясной салат в виде мордочки тигра. Даже если идеально не получится – главное, что вы хорошо проведёте время и приготовите вкусное праздничное блюдо.

Ингредиенты: печень куриная – 250-300 г, шампиньоны – 300 г, лук репчатый – 1 шт., морковь – 2-3 шт., сыр твёрдый – 100 г, майонез – 220-250 г, маслины – 6-8 шт., яйца куриные – 3-4 шт., соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Промойте куриную печень, мелко нарежьте и обжарьте в течение 7-8 минут на небольшом количестве растительного масла, посолите и поперчите.

Отварите яйца, снимите с них скорлупу, отделите белок от желтка. Грибы и лук измельчите, обжарьте вместе и остудите. Отварите морковь и натрите её на крупной тёрке.

Теперь – оформление салата. На большом плоском блюде выложите из куриной печени голову тигра, сформируйте уши. Смажьте майонезом.

Далее – слой грибов с луком и снова майонез. Затем – немного тёртого сыра. Выложите измельчённые белки и также смажьте их майонезом.

Морковью выложите мордочку тигра, как на фото. Нос, уши, усы и глаза оформите с помощью тёртого желтка и маслин. Оригинальный салат готов.

К слову, подобным образом вы можете украсить любой другой слоёный салат и даже оливье.

УТКА С ЯБЛОКАМИ И ЧЕРНОСЛИВОМ «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА»

Ингредиенты: утка – 1,5 кг, яблоки кисло-сладкие – 3-4 шт., чернослив – 250 гр, сахар – 1 ст. л., тимьян – 1 веточка, соль и чёрный молотый перец по вкусу.

Для подливы: куриный бульон – 2 стакана, мука – 1 ст. л., водка – 15 мл, желе красной смородины – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Утку промыть, дать стечь воде и обсушить при помощи бумажного полотенца. Натереть её солью и перцем. Дать постоять час.

Чернослив промыть водой и ошпарить кипятком, затем воду слить. Яблоки нарезать некрупными кусочками. Соединить с черносливом. Добавить сахар и тимьян.

Наполнить утку начинкой. Скрепить зубочистками. Проткнуть кожу в нескольких местах.

Разогреть духовку до 190 градусов. Выложить утку на противень грудкой вниз. Выпекать 1-1,5 часа, в зависимости от размера утки и особенностей духовки.

Утку достать. С противня слить выпарившийся жир. Перелить его в сковороду, поставить на огонь. Добавить муку, перемешать, обжарить до легкого загустения. Добавить водку, перемешать. Затем добавить бульон и желе. Кипятить подливу на медленном огне до загустения.

Утку разделить на порционные куски. Красиво выложить на блюдо и залить подливкой. Украсить свежей зеленью, помидорами и яблоками.

ГОВЯДИНА С ВИШНЕЙ

Это блюдо не отнимет у вас слишком много времени, но гости его обязательно оценят. Для этого новогоднего рецепта отлично подойдёт даже замороженная вишня, но сначала разморозьте её и дайте воде стечь.

Ингредиенты: 400 г говядины, 150 г вишни, 1 ч. л. соли, 0.5 ч. л.

специй, 2 ст. л. зернистой горчицы.

Способ приготовления:

Сделайте на куске говядины крупные глубокие надрезы и натрите мясо солью и специями. Вложите в надрезы вишню и скрепите мясо ниткой или зубочистками.

Смажьте зернистой горчицей, заверните говядину в рукав и запекайте 40-50 минут при 200 градусах.

Разрежьте рукав и запекайте ещё 15 минут. Ароматная говядина с вишней готова.

МИЛЬФЕЙ С КЛУБНИКОЙ

Этот необычный десерт прекрасно подойдёт для больших и маленьких сластён, которые вместе с вами будут встречать наступающий 2022-й год.

Ингредиенты:

Для коржей: мука пшеничная –

355 г, яйца куриные – 1 шт., масло сливочное – 200 г, вода холодная – 120 мл, уксус 9 % столовый – 10-12 мл, соль – щепотка, сахарная пудра – 2 ст. л.

Для крема: молоко 3,2 % жирности – 245-255 мл, масло сливочное – 50 г, сахар – 110 г, мука пшеничная – 40 г, манго – 2 шт., ванильная эссенция – 10-12 г.

Для украшения: клубника – 30-40 шт., мята свежая – 3 веточки, пудра сахарная – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Манго очистите. Мякоть переложите в чашу блендера и измельчите до консистенции пюре. Можете сразу использовать готовое пюре манго.

Разбейте в кастрюлю яйца. Взбейте их венчиком. Поочередно введите к ним ванильную эссенцию, муку, манговое пюре и молоко. Добавьте сливочное масло, чтобы консистенция получилась более стабильной.

Поставьте кастрюлю на небольшой огонь. Помешивая, чтобы крем не свернулся и не пригорел, варите до загустения. Затем дайте ему остыть.

Далее займитесь тестом. Уберите в морозильную камеру на 15 минут воду и сливочное масло. Натрите масло на крупной тёрке. Муку просейте через сито. Соедините муку и масло, перемешайте.

В отдельную ёмкость влейте охлажденную воду, уксус, добавьте яйцо и немного соли. Размешайте венчиком. Влейте получившуюся смесь к муке с маслом. Замесите тесто.

Рабочую поверхность посыпьте мукой. Выложите на неё тесто, разделите его на 9 равных частей. Каждую из них скатайте в плотный шарик. Уберите заготовки в холодильник на 60 минут.

По истечении этого времени достаньте шарики и раскатайте каждый из них в прямоугольник.

Духовой шкаф разогрейте до 200°C. Тесто выложите на противень, застеленный пергаментом, отправьте запекаться на 4,5-5 минут. Заварной манговый крем переложите в кондитерский мешок.

Положите первый корж на рабочую поверхность. Выдавите на него из кондитерского мешка с фигурной насадкой небольшие порции крема.

Сверху на крем положите разрезанную на несколько частей клубнику. На неё – второй корж. Таким образом соберите весь десерт. Украсьте мильфей клубникой и листиками мяты, сверху посыпьте десерт сахарной пудрой.

ЗАКУСКА «ТАРТАЛЕТКИ С СЫРОМ И КРЕВЕТКАМИ»

Закусок много не бывает! Предлагаем читателям сделать изысканный микс из сыра, чеснока и креветок.

Ингредиенты: морковь – 2-3 шт., сыр твёрдых сортов – 220-240 г, тарталетки – 10-12 шт., креветки – 150 г, чеснок – 2 зубчика, майонез – по вкусу, маслины – 18-20 шт., соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Морковь отварите до готовности. После того как она остынет, очистите её и натрите на мелкой тёрке. Маслины нарежьте полукольцами.

Отварите креветки, очистите, измельчите. Для удобства можно использовать консервированные креветки.

Сыр и чеснок натрите на мелкой тёрке и соедините в одной тарелке. Добавьте к ним майонез и креветки, посолите и перемешайте.

Получившуюся начинку поместите в тарталетки. Вместо них можно использовать белки отварных яиц, а желтки добавить в начинку.

Сверху выложите слой моркови, а на неё – тонкие чёрные полоски из маслин – они будут имитировать тигровый окрас. Закуска получится стильной и актуальной.

КОКТЕЙЛЬ «МИМОЗА»

Простой, доступный и невероятно вкусный рецепт для любителей домашних коктейлей.

Ингредиенты: шампанское – 150 мл, сок апельсина – 60 мл, клубника.

Способ приготовления:

Выжмите сок апельсина и вылейте в бокал. Долейте до верха бокала заранее охлаждённое шампанское.

Украсьте ломтиком клубники и сразу подавайте к столу.

НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ

* На праздничном столе должно быть много разнообразных блюд и напитков. Тогда весь следующий год будет сытным и плодотворным.

* Неприметный атрибут на праздничном столе – солонка с солью. Это не только забота о вкусах гостей, но и для очистки дома от неприятностей и хлопот.

* Одна из примет гласит, что после того, как все гости рассядутся по своим местам на праздничное застолье – глава семьи должен громко стукнуть кулаком по столу. Чем громче удар, тем больше счастья, удачи и денег в дом.

Подготовила Татьяна Кравченко

Фото и открытых источников