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«Тигриные» рецепты  

31.12.2021
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По восточному календарю наступающим 2022 годом будет управлять Чёрный (Голубой) Водяной Тигр. Чтобы полосатый покровитель привлёк удачу в дом, нужно накрыть праздничный стол, учитывая его предпочтения. Главное, не забыть, что тигр – хищник, а значит в меню обязательно должно быть мясо. «Рудный Алтай» предлагает своим читателям подборку праздничных рецептов на новогодний стол. 

САЛАТ «СИМВОЛ ГОДА» 

Характеристика этого салата – минимум кулинарных навыковнемного изобретательности и чувство юмораПредлагаем подать мясной салат в виде мордочки тиграДаже если идеально не получится – главноечто вы хорошо проведёте время и приготовите вкусное праздничное блюдо. 

Ингредиенты: печень куриная – 250-300 гшампиньоны – 300 глук репчатый – 1 шт., морковь – 2-3 шт., сыр твёрдый – 100 гмайонез – 220-250 гмаслины – 6-8 шт., яйца куриные – 3-4 шт., соль и перец – по вкусу. 

Способ приготовления: 

Промойте куриную печеньмелко нарежьте и обжарьте в течение 7-8 минут на небольшом количестве растительного маслапосолите и поперчите. 

Отварите яйцаснимите с них скорлупуотделите белок от желткаГрибы и лук измельчитеобжарьте вместе и остудитеОтварите морковь и натрите её на крупной тёрке. 

Теперь – оформление салатаНа большом плоском блюде выложите из куриной печени голову тиграсформируйте ушиСмажьте майонезом. 

Далее – слой грибов с луком и снова майонезЗатем – немного тёртого сыраВыложите измельчённые белки и также смажьте их майонезом. 

Морковью выложите мордочку тигра, как на фото. Нос, уши, усы и глаза оформите с помощью тёртого желтка и маслин. Оригинальный салат готов. 

К слову, подобным образом вы можете украсить любой другой слоёный салат и даже оливье. 

УТКА С ЯБЛОКАМИ И ЧЕРНОСЛИВОМ  «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА» 

Ингредиенты: утка – 1,5 кг, яблоки кисло-сладкие – 3-4 шт., чернослив – 250 гр, сахар – 1 ст. л., тимьян – 1 веточка, соль и чёрный молотый перец по вкусу. 

Для подливы: куриный бульон – 2 стакана, мука – 1 ст. л., водка – 15 мл, желе красной смородины – 1 ст. л. 

Способ приготовления: 

Утку промыть, дать стечь воде и обсушить при помощи бумажного полотенца. Натереть её солью и перцем. Дать постоять час. 

Чернослив промыть водой и ошпарить кипятком, затем воду слить. Яблоки нарезать некрупными кусочками. Соединить с черносливом. Добавить сахар и тимьян. 

Наполнить утку начинкой. Скрепить зубочистками. Проткнуть кожу в нескольких местах. 

Разогреть духовку до 190 градусов. Выложить утку на противень грудкой вниз. Выпекать 1-1,5 часа, в зависимости от размера утки и особенностей духовки. 

Утку достать. С противня слить выпарившийся жир. Перелить его в сковороду, поставить на огонь. Добавить муку, перемешать, обжарить до легкого загустения. Добавить водку, перемешать. Затем добавить бульон и желе. Кипятить подливу на медленном огне до загустения. 

Утку разделить на порционные куски. Красиво выложить на блюдо и залить подливкой. Украсить свежей зеленью, помидорами и яблоками. 

ГОВЯДИНА С ВИШНЕЙ 

Это блюдо не отнимет у вас слишком много времени, но гости его обязательно оценят. Для этого новогоднего рецепта отлично подойдёт даже замороженная вишня, но сначала разморозьте её и дайте воде стечь. 

Ингредиенты: 400 г говядины, 150 г вишни, 1 ч. л. соли, 0.5 ч. л. 
специй, 2 ст. л. зернистой горчицы. 

Способ приготовления: 

Сделайте на куске говядины крупные глубокие надрезы и натрите мясо солью и специями. Вложите в надрезы вишню и скрепите мясо ниткой или зубочистками. 

Смажьте зернистой горчицей, заверните говядину в рукав и запекайте 40-50 минут при 200 градусах. 

Разрежьте рукав и запекайте ещё 15 минут. Ароматная говядина с вишней готова. 

МИЛЬФЕЙ С КЛУБНИКОЙ 

Этот необычный десерт прекрасно подойдёт для больших и маленьких сластён, которые вместе с вами будут встречать наступающий 2022-й год. 

Ингредиенты: 

Для коржей: мука пшеничная – 
355 г, яйца куриные – 1 шт., масло сливочное – 200 г, вода холодная – 120 мл, уксус 9 % столовый – 10-12 мл, соль – щепотка, сахарная пудра – 2 ст. л. 

Для крема: молоко 3,2 % жирности – 245-255 мл, масло сливочное – 50 г, сахар – 110 г, мука пшеничная – 40 г, манго – 2 шт., ванильная эссенция – 10-12 г. 

Для украшения: клубника – 30-40 шт., мята свежая – 3 веточки, пудра сахарная – 1 ч. л. 

Способ приготовления: 

Манго очистите. Мякоть переложите в чашу блендера и измельчите до консистенции пюре. Можете сразу использовать готовое пюре манго. 

Разбейте в кастрюлю яйца. Взбейте их венчиком. Поочередно введите к ним ванильную эссенцию, муку, манговое пюре и молоко. Добавьте сливочное масло, чтобы консистенция получилась более стабильной. 

Поставьте кастрюлю на небольшой огонь. Помешивая, чтобы крем не свернулся и не пригорел, варите до загустения. Затем дайте ему остыть. 

Далее займитесь тестом. Уберите в морозильную камеру на 15 минут воду и сливочное масло. Натрите масло на крупной тёрке. Муку просейте через сито. Соедините муку и масло, перемешайте. 

В отдельную ёмкость влейте охлажденную воду, уксус, добавьте яйцо и немного соли. Размешайте венчиком. Влейте получившуюся смесь к муке с маслом. Замесите тесто. 

Рабочую поверхность посыпьте мукой. Выложите на неё тесто, разделите его на 9 равных частей. Каждую из них скатайте в плотный шарик. Уберите заготовки в холодильник на 60 минут. 

По истечении этого времени достаньте шарики и раскатайте каждый из них в прямоугольник. 

Духовой шкаф разогрейте до 200°C. Тесто выложите на противень, застеленный пергаментом, отправьте запекаться на 4,5-5 минут. Заварной манговый крем переложите в кондитерский мешок. 

Положите первый корж на рабочую поверхность. Выдавите на него из кондитерского мешка с фигурной насадкой небольшие порции крема. 

Сверху на крем положите разрезанную на несколько частей клубнику.  На неё – второй корж. Таким образом соберите весь десерт. Украсьте мильфей клубникой и листиками мяты, сверху посыпьте десерт сахарной пудрой. 

ЗАКУСКА «ТАРТАЛЕТКИ С СЫРОМ И КРЕВЕТКАМИ» 

Закусок много не бывает! Предлагаем читателям сделать изысканный микс из сыра, чеснока и креветок. 

Ингредиенты: морковь – 2-3 шт., сыр твёрдых сортов – 220-240 г, тарталетки – 10-12 шт., креветки – 150 г, чеснок – 2 зубчика, майонез – по вкусу, маслины – 18-20 шт., соль – по вкусу. 

Способ приготовления: 

Морковь отварите до готовности. После того как она остынет, очистите её и натрите на мелкой тёрке. Маслины нарежьте полукольцами. 

Отварите креветки, очистите, измельчите. Для удобства можно использовать консервированные креветки. 

Сыр и чеснок натрите на мелкой тёрке и соедините в одной тарелке. Добавьте к ним майонез и креветки, посолите и перемешайте. 

Получившуюся начинку поместите в тарталетки. Вместо них можно использовать белки отварных яиц, а желтки добавить в начинку. 

Сверху выложите слой моркови, а на неё – тонкие чёрные полоски из маслин – они будут имитировать тигровый окрас. Закуска получится стильной и актуальной. 

КОКТЕЙЛЬ «МИМОЗА» 

Простой, доступный и невероятно вкусный рецепт для любителей домашних коктейлей. 

Ингредиенты: шампанское – 150 мл, сок апельсина – 60 мл, клубника. 

Способ приготовления: 

Выжмите сок апельсина и вылейте в бокал. Долейте до верха бокала заранее охлаждённое шампанское. 

Украсьте ломтиком клубники и сразу подавайте к столу. 

НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ 

* На праздничном столе должно быть много разнообразных блюд и напитков. Тогда весь следующий год будет сытным и плодотворным. 

Неприметный атрибут на праздничном столе – солонка с солью. Это не только забота о вкусах гостей, но и для очистки дома от неприятностей и хлопот. 

Одна из примет гласит, что после того, как все гости рассядутся по своим местам на праздничное застолье – глава семьи должен громко стукнуть кулаком по столу. Чем громче удар, тем больше счастья, удачи и денег в дом. 

Подготовила Татьяна Кравченко 

Фото и открытых источников

31.12.2021
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