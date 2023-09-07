ТЭЦ Жезказгана могут не успеть подготовить к новому отопительному сезону

Депутат Сената Серик Шайдаров на пленарном заседании Палаты заявил, что есть риск неполной готовности ТЭЦ Жезказгана к новому отопительному сезону, сообщает zakon.kz

«Мы посетили данный объект и ознакомились с ходом исполнения ремонтных работ. Обращаем ваше внимание на следующие проблемы: высокий износ основного энергетического оборудования. Средний износ котлоагрегатов на станции составляет 74%, турбин – 63%, турбоагрегаты №5, 6 и 7 эксплуатируются с неоднократным продлением паркового ресурса. Модернизация котлов №8, 10 практически не ведётся. В связи с отставанием капитальных ремонтов на основном оборудовании есть риск неполной готовности всего состава основного оборудования на начало предстоящего отопительного сезона», – заявил Серик Шайдаров.