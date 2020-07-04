Тест на готовность

В Восточном Казахстане введен режим повышенной готовности к борьбе с пандемией коронавируса.

К сожалению, на сегодняшний день прирост больных гораздо выше, чем в марте – мае. Только за июнь число больных увеличилось со 135 до 710 человек.

– Если говорить языком цифр, то и сегодня Восточный Казахстан не лидирует по количеству больных на общее число населения региона. Но текущая ситуация напоминает молниеносный сценарий развития и распространения COVID-19, а потому только жесткие карантинные меры позволят «затормозить» распространение коронавируса и обеспечить всем больным должное лечение и уход, – отмечает руководитель Управления здравоохранения ВКО Ильяс Мухамеджан.

В регионе выстроена четкая система взаимодействия медицинских работников и местной исполнительной власти. Выработанные алгоритмы позволяют обеспечить эффективное лечение больных коронавирусом.

– Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить на 50 процентов количество коек в инфекционных, провизорных и карантинных стационарах, – говорит Ильяс Мухамеджан. – В нашем регионе число таких койко-мест увеличено в три раза. Готовы инфекционные, провизорные и карантинные стационары. Во всех городских и районных больницах подготовлены палаты интенсивной терапии. Все это должно позволить избежать переполненных стационаров и высокого процента летальности.

Бригады скорой медицинской помощи и мобильные бригады поликлиник при осмотре пациентов проводят сортировку и принимают решение о необходимости госпитализации в стационар. Бессимптомная и легкая форма коронавирусной инфекции не нуждается в лечении на уровне стационара. В таких случаях дистанционный мониторинг ведет служба ПМСП.

В течение последних 20 дней была проведена огромная работа по развертыванию инфекционных, провизорных и карантинных коек в медучреждениях. Если на начало июня в регионе их было всего 100, то сейчас насчитывается 1700 инфекционных, 934 провизорных и 2500 карантинных койко-мест. Из 1700 инфекционных коек в настоящее время заняты 385, все больные получают соответствующее лечение, за их состоянием круглосуточно наблюдают медицинские работники. При заполнении специализированных коек на 80-85 процентов, разворачиваются дополнительные койки.

В лечении пациентов с КВИ первостепенное значение имеет оснащенность медицинских учреждений региона специальным оборудованием и расходными материалами. На это, по сведениям руководителя

облздрава, из областного бюджета дополнительно

выделят 1,5 миллиарда тенге.

– Согласно плану действий в условиях пандемии, за каждым районом закреплены аппараты компьютерной томографии, всего их 15, что в два раза больше установленных нормативов, – отмечает Ильяс

Мухамеджан. – В наличии – 55 работающих рентген-аппаратов, в том числе мобильные – цифровые, которые в случае острой необходимости направят в районы, где будет фиксироваться рост числа больных.

Кроме того, на балансе медицинских учреждений имеются 196 аппаратов искусственной вентиляции легких, закуплено еще 50, из которых 20 уже доставлены. Также рассматривается вопрос о закупе прикроватных мониторов, кислородных концентраторов, детских ИВЛ и другой техники. Помимо заказанных 116 автомобилей скорой помощи, сроки поставки которых определены на август-сентябрь, акимат области выделил средства на приобретение еще 100, в том числе реанимобилей.

Медики полностью обеспечены защитными костюмами и необходимым оборудованием: закуплено 22 тысячи защитных масок-экранов, такое же количество защитных очков, 54 тысячи комплектов защитной одежды. Налажен выпуск многоразовых защитных костюмов.

Что касается больных с бессимптомной и легкой формами COVID-19, то за ними в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, организовано амбулаторное наблюдение.

– Ситуация находится на постоянном контроле акимата области, все службы готовы экстренно отреагировать, чтобы не допустить вспышки заболевания. Но и жители региона должны более ответственно подойти к охране своего здоровья, соблюдать все ограничительные и карантинные меры. Как показывает мировая практика, именно жесткая самоизоляция позволяет избежать распространения коронавирусной инфекции. Только вводимые в регионе жесткие карантинные меры способны сдержать распространение вируса, не допустить переполнения больниц и нехватки техники, медикаментов, свести к минимуму количество летальных исходов, – резюмировал Ильяс Мухамеджан.

В случае необходимости, жители области могут обратиться в поликлинику по месту жительства или позвонить в call-центр своей территории для получения необходимой информации или вызова медицинского работника на дом.

Номера call-центров в городах и районах:

Абайский район – 8 (72252) 79950;

Аягозский район – 8 (72237) 49950;

Бескарагайский район – 8 (72236) 79950;

Бородулихинский район – 8 (72351) 69950;

Глубоковский район – 8 (72331) 79950;

Жарминский район – 8 (72347) 79950;

Зайсанский район – 8 (72340) 79950;

Катон-Карагайский район – 8 (72342) 79950;

Кокпектинский район – 8 (72348) 79950;

Курчумский район – 8 (72339) 79950;

Район Алтай– 8 (72335) 79950;

Тарбагатайский район – 8 (72346) 79970;

Уланский район – 8 (72338) 79950;

Урджарский район – 8 (72230) 79950;

Шемонаихинский район – 8 (72332) 69950;

Усть-Каменогорск – 8 (7232) 701131;

Риддер – 8 (72336) 79954;

Курчатов – 8 (72251) 79950;

Семей – 8 (7222) 600500.

Аида Жумекенова