Территория счастья 

В районе Алтай многодетные и малообеспеченные семьи обретут собственное жильё.

В рамках реализации государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» и по поручению акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова в 10-м микрорайоне Алтая ведётся строительство 14 индивидуальных жилых домов за счёт частных застройщиков. В планах на 2021-й год – построить ещё 20 таких домов.

– Планируется выкуп домов за счёт средств бюджета и предоставление их многодетным семьям в порядке очередности, – сообщил аким района Алтай Каликан Байгонусов. – Уже сейчас проводятся сети водоснабжения и канализации. Начаты работы по установке опор и проведению освещения на этих улицах. Добавим, всего в районе проживают 475 многодетных и 89 малообеспеченных семей. В очереди на получение жилья из государственного жилого фонда стоят 24 многодетные семьи.

Александра Исаева

Район Алтай