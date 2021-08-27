Территория счастливого детства

Современная игровая площадка возводится в селе Черемшанка Глубоковского района.

Совсем скоро местная детвора сможет весело и с пользой для здоровья проводить время на новой детской площадке, которая строится по всем современным стандартам.

По сведениям акимата Глубоковского района, строители подрядной организации ТОО «ШығысКомСервисУка» уже подготовили фундамент будущего игрового комплекса, произвели укладку плитки для пешеходных дорожек.

– На детской площадке будут установлены качели, турники, скамейки, игровые и спортивные снаряды, малые архитектурные формы. Яркий, красочный и в то же время безопасный игровой комплекс не только доставит детям массу удовольствия, но и, надеемся, станет любимым местом отдыха сельчан, – отметили в

районном акимате.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников

Глубоковский район