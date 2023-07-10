Территория ответственности

С какими проблемами сталкиваются восточноказахстанцы в центрах оказания специальных социальных услуг? Когда проведут ремонтные работы в больнице посёлка Новая Бухтарма? Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев принял жителей региона по личным вопросам.

Приём граждан – отличная практика обратной связи. Ведь жители могут получить ответы на самые волнующие их вопросы. Как известно, мелких проблем не бывает, все они важны для людей. В ходе приёма главе региона обратились жители из разных районов Восточно-Казахстанской области.

Колясочники, проживающие в Зевакинском центре оказания специальных социальных услуг Шемонаихинского района, Гульнар Нурханова и Владимир Жарких пожаловались на ненадлежащее исполнение персоналом центра своих обязанностей и ущемление прав получателей услуг.

– В июне прошлого года меня незаконно отчислили из центра по сфальсифицированным докладным, – рассказала Гульнар Нурханова. – Я подала в суд и доказала, что эти действия незаконные. По решению суда меня вернули, но виновные не понесли наказания.

По словам Владимира Жарких, это не единственная проблема. В последнее время изменилось питание в худшую сторону.

– Не бывает маленьких проблем, – подчеркнул Ермек Кошербаев. – Государственные услуги должны быть оказаны в полном объёме и надлежащего качества. Нужно установить контроль. Пересмотреть меню и в рамках доступного разнообразить его. Относительно степени вины сотрудников будем разбираться.

Глава региона дал поручение управлению координации занятости и социальных программ разобраться в ситуации и пообещал лично посетить центр.

– Аким области отнёсся к нам с большим уважением. Благодарны, за время, которое он нам уделил. Нам дали надежду, что в скором времени проблемы решатся, – поделился Владимир Жарких.

Жительницу района Алтай Сауле Бахтиярову волновал вопрос, когда в посёлке Новая Бухтарма отремонтируют больницу. По её словам, к работам должны были приступить давно, однако они до сих пор не начались. Аналогичная ситуация и с ремонтом «Тепловодоцентрали».

Ситуацию пояснил аким района Алтай Ернар Мустафин. Он сообщил, что конкурс прошёл, средства выделены. Подрядчик определён, но работы ещё не начаты, поскольку у подрядной организации возникли трудности. Что касается ремонта «Тепловодоцентрали», то ПСД была разработана в 2020 году и необходима её корректировка для привлечения дополнительных средств.

– Зачем начинать делать, зная, что цены 2020 года не совпадут с ценами 2023 года? Менеджмент не на высоте, – отметил Ермек Кошербаев. – Каждый должен заниматься своим делом. Аким на то и поставлен. Почему жители района обращаются ко мне по вопросам, которые лежат в вашей плоскости, в вашей зоне ответственности?!

Чтобы детально разобраться в ситуации, аким области поручил профильным управлениям подготовить всю необходимую информацию по этим вопросам.

Также Сауле Бахтиярова отметила, что назрела необходимость проведения капитального ремонта Центра адаптации несовершеннолетних детей, попавших в трудную жизненную ситуацию в посёлке Новая Бухтарма и строительства Дома мамы.

– Нам необходимы такие дома, чтобы мы могли работать с семьями. К сожалению, у нас возрастает количество детей в детских домах, – подчеркнула она.

Председатель Совета общественного согласия АНК ВКО Лео Шик отметил о необходимости совершенствования деятельности консультативно-совещательного органа, домов дружбы и школы «Возрождение национальных языков и культур». Он уверен, что представители всех этносов должны знать не только родной язык, но и государственный.

Помимо этого, жителей региона волновали вопросы строительства врачебной амбулатории в селе Ахмирово, оздоровительно-реабилитационного центра для детей в селе Дайыр Зайсанского района, развития туризма в селе Маралды Курчумского района и другие.

Александра Исаева