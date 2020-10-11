Терапия без осложнений 

На днях в мессенджерах разлетелось видео, наделавшее много шума. В нём шла речь о якобы ужасных условиях пребывания пациентов в ковид-госпитале в Усть-Каменогорске, развёрнутом в одном из корпусов областного Центра матери и ребёнка. Ситуацию прокомментировал главный врач Центра матери и ребёнка Ермек Омарбеков.

Сегодня на борьбу с пандемией брошены все силы и средства: медики самоотверженно борются с коронавирусом, из госбюджета выделяются дополнительные средства на перестройку системы здравоохранения, в районах и городах открываются инфекционные стационары и оснащаются необходимым оборудованием, увеличивается количество коек для лечения больных коронавирусом. Одним словом, создаются все условия, чтобы дать достойный отпор пандемии.

6 октября 70 пациентов из ковид-госпиталя, располагавшегося в здании роддома бывшего БСМП внезапно были перевезены в ЦМиР на КШТ. По словам заболевших, в госпитале были «более-менее человеческие» условия пребывания, и непонятно, в чём состояла такая срочная необходимость переводить их в совершенно неподготовленное для приёма пациентов отделение.

Молодой человек в видеосюжете жаловался на необорудованные палаты, отсутствие в них розеток, а также на несвоевременное проведение лечебных процедур. Люди, по словам оператора, крайне возмущены тем, что их без предупреждения в спешке отправили в бывшее детское хирургическое отделение.

Руководство медучреждения оперативно отреагировало на шок-контент. Главный врач Центра матери и ребенка Ермек Омарбеков экстренно провёл импровизированную пресс-конференцию.

– Хочу официально заявить, что переезд пациентов в это здание был связан исключительно с неблагоприятной эпидситуацией в городе, – подчеркнул он. – В провизорном стационаре, который до этого располагался в здании бывшей БСМП, количество больных с КВИ превысило 89 человек. Мест для всех пациентов стало не хватать, поэтому областным управлением здравоохранения было принято решение об открытии дополнительных 300 коек на базе ЦМиРа и переводе всех пациентов сюда. На сегодняшний день все больные размещены здесь, не перевезены только трое реанимационных больных, которые находятся в тяжёлом состоянии. Их лечением сегодня занимаются две бригады медиков. Как только состояние этих пациентов улучшится, их также переведут в стационар ЦМиРа.

Что касается неподготовленности помещений для приёма пациентов, Ермек Омарбеков заверил, что в здании поддерживается оптимальный температурный режим, организовано четырёхразовое питание.

– Да, была проблема, один туалет был сломан, но на этаже есть шесть других санузлов для больных и один – служебный. На видео, которое снял пациент, фигурирует лишь одно туалетное помещение, в котором действительно были неполадки. Но они все были устранены в этот же день. Да, в палатах нет розеток, потому что это отделение не было предназначено для лечения пациентов с COVID-19. Мы этот вопрос решили, закупив удлинители. Но необходимо уточнить, что ИВЛ-аппараты не должны подключаться в палатах – только в отделении интенсивной терапии. В стационаре есть 18 кислородных концентраторов. В настоящее время мы готовы к различным эпидситуациям, – сказал главный врач больницы.

По его словам, сегодня штат медперсонала стационара полностью укомплектован – в работе задействовано более 60 медиков. Завезено достаточное количество медикаментов, лечение и все необходимые процедуры пациенты получают своевременно. Восемь аппаратов ИВЛ подключены на шестом этаже, в реанимации, четыре аппарата стоят в другом корпусе.

Ермек Омарбеков напомнил о существующем запрете на фото- и видеосъёмку в ковид-больницах, который призван защищать права граждан на неприкосновенность частной жизни. А также обратился к журналистам с просьбой проверять информацию, прежде чем публиковать её на своих ресурсах, и не сеять панические настроения среди населения в это и без того непростое время.

По просьбе представителей СМИ, главный врач медучреждения обещал предоставить фотографии и видео, подтверждающие, что для пациентов провизорного отделения созданы все необходимые условия и они в полном объёме получают лечение.

Бахыт Сарсембаева