Тепло, теплее, горячо?!

На АО «Риддер ТЭЦ» произошло три аварийных случая из-за несвоевременной поставки мазута для растопки котлов. Сейчас вопрос находится на особом контроле.

О том, как проходит отопительный сезон и насколько население региона обеспечено углём, рассказал руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления энергетики и ЖКХ Восточно-Казахстанской области Самат Сулейменов.

Напомним, в прошлом номере мы сообщали о ситуации, сложившейся на АО «Риддер ТЭЦ», и том, как это отразилось на жителях горняцкого города. Об этом в ходе пресс-конференции в РСК ВКО проинформировал Самат Сулейменов. Он заверил, что этот вопрос находится на особом контроле областного акимата.

– На АО «Риддер ТЭЦ» возникли три аварийных случая, связанных с недопоставкой мазута для растопки котлов. 18 октября поставщик уведомил о том, что у него нет возможности поставки мазута. 19 октября АО «Риддер ТЭЦ» был направлен запрос и заключён договор, предусматривающий работу с другим поставщиком – ТОО «Petrosun». Акиматом ВКО приняты меры по поставке 190 тонн мазута из других теплоисточников области. Вопрос на контроле. Поставка мазута ожидается в ближайшее время, – сообщил он.

В связи с нестабильной работой теплоэлектроцентрали, 29 октября прошло совещание с участием председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК. Составлен план мероприятий по обеспечению надёжности работы АО «Риддер ТЭЦ».

Кроме того, областной акимат направил письмо в Генеральную прокуратуру РК о проведении проверки деятельности АО «Риддер ТЭЦ», в связи с возникающими частыми авариями.

Предоставляя общую информацию о ходе отопительного сезона в регионе, руководитель отдела ЖКХ отметил, что проведены мероприятия по подготовке всех объектов жизнеобеспечения области. Получены акты готовности всех 3 197 многоквартирных жилых домов.

– Согласно поручению акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, во всех городах и районах отопительный сезон начался 29 сентября. На сегодняшний день объекты образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта, а также многоквартирные жилые дома подключены стопроцентно, частный сектор – на 99 процентов, юридические лица – на 96 процентов. Подключение частного сектора и юридических лиц осуществляется согласно поданным заявкам, – сказал Самат Сулейменов.

По состоянию на 4 ноября, на всех теплоисточниках области завершены работы по ремонту основного оборудования. Только на Усть-Каменогорской ТЭЦ продолжается ремонт трёх котлов и двух турбин. Работы идут согласно графику, их планируется завершить 20 ноября текущего года.

Добавим, в рамках подготовки к отопительному сезону, согласно утверждённому системным оператором АО «KEGOC» графику, был выполнен текущий ремонт на турбоагрегатах № 2 и № 5 АО «Риддер ТЭЦ».

Ещё один важный вопрос, который не остался без внимания, – обеспеченность населения углём.

– Общая потребность в угле на отопительный сезон составляет 2 715,6 тыс. тонн, из них 2 248,4 тыс. тонн – для теплоисточников, 467,2 тыс. тонн – для коммунально-бытового сектора, – отметил Самат Сулейменов. – На ТЭЦ и теплоисточниках области накоплено 306,2 тыс. тонн угля, в том числе на складах АО «Риддер ТЭЦ» – 20,5 тыс. тонн угля, или запас на 42 дня. Бюджетные организации обеспечены углём на сто процентов – 39,6 тыс. тонн.

Реализация угля для населения осуществляется на 14 железнодорожных тупиках, которые включены в перечень региональных операторов области. Цена там составляет от 11 900 до 17 000 тенге за тонну (без учёта доставки). Поставка для населения Зайсанского, Тарбагатайского районов и района Самар осуществляется частными перевозчиками с близлежащего железнодорожного тупика или с угольного разреза АО «Каражыра».

Чтобы решить вопрос с ежегодными очередями на тупиках Усть-Каменогорска, в этом году организованы четыре тупика, где реализуют уголь для жителей. Это ИП «Азимут» (ул. Машиностроителей, 11/12), где реализуется уголь Майкубинского месторождения по цене 13 500 тенге/тонна и ТОО «Антрацит» (Путевая, 7), реализующий калиброванный уголь по цене 17 000 тенге/тонна.

Также устькаменогорцы могут приобрести каражыринский уголь фракции 0-300 в частных тупиках в районе Левый берег, участок № 7 и по ул. Промышленной, 2/к2 по цене 11 900 тенге за тонну.

По данным акиматов городов и районов на 4 ноября, для населения поставлено 451,7 тысячи тонн угля, или 97 процентов от потребности. На сегодняшний день на железнодорожных тупиках области в наличии 17,5 тыс. тонн угля, в том числе в Усть-Каменогорске – 9,6 тыс. тонн, в Риддере – 2,1 тыс. тонн, в Глубоковском районе – 1,1 тыс. тонн, в районе Алтай – 2,5 тыс. тонн, в Шемонаихинском районе – 2,3 тыс. тонн.

Гульжан Естаева

Фото Тлеубека Шаяхмета