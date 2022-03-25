Тепло рук и тепло души

Войлок – один из самых древних материалов, придуманных и сделанных руками человека. И его значение не умаляется в веках. Теплый, нежный, хранящий энергию рук мастерицы, он и сегодня притягивает любителей изделий в стиле hand made.

В преддверии празднования Наурыза в Семее прошёл мастер-класс Антонины Клиновицкой по войлоковалянию. Его участники воочию увидели, как древние народные традиции применяются для изготовления современных изделий.

Рукодельницы клуба «Надежда» в русском социально-культурном центре знакомятся с казахскими видами декоративно-прикладного искусства. Одно из них – войлоковаляние. Из войлока казахские женщины испокон веков умели делать одежду, убранство и даже собственные дома – юрты. Тёплые нарядные жилеты и камзолы, мужские калпаки с затейливым орнаментом, удивительной красоты текеметы и сырмаки для убранства юрты – всё это делалось руками мастериц.

И сегодня это народное искусство не затерялось во времени, а переживает эпоху возрождения. Рукодельницы сумели применить древние технологии для нужд современной семьи. На этот раз председатель русского социально-культурного центра Семея Антонина Клиновицкая предложила своим соратницам при помощи техники мокрого валяния сделать для себя любимых оригинальное мыло и одновременно мочалку.

– Мыло выбрала каждая мастерица сама, а как сделать необычную мочалку, мы научимся вместе, – пояснила Антонина Клиновицкая.

Оказалось, делать мыло-мочалку и просто, и весело. Нужно только запастись шерстью для мокрого валяния всех цветов радуги, горячей водой, салфеткой и, конечно, отличным настроением.

Технология изготовления легко запоминается. Необходимо выложить из тонких слоёв шерсти пушистую салфетку, в которую потом можно будет завернуть мыльце. Только укладывать шерсть следует в несколько слоёв как вдоль, так и поперёк. Сверху можно украсить полотно шерстяным рисунком или тонкими полосками цветной шерсти, чтобы при валянии образовался рисунок.

Потом собранную «салфетку» аккуратно переворачивают и заворачивают в неё кусочек мыла. Поливая свёрток теплой мыльной водой, нужно его аккуратно сваливать обеими руками, а когда войлок примет форму мыла, можно его приминать и на развернутой салфетке, поочерёдно окуная изделие то в кипяток, то в холодную воду.

– Мыло это безотходное. Сначала его можно использовать по назначению – просто им умываться, а когда мыло внутри чехольчика закончится, то – в качестве отличного приспособления для скрабирования лица и рук. Натуральная шерсть прекрасно работает с кожей, – поделилась опытом Антонина Клиновицкая.

Софья Соболевская

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Семей