Тепло как дома

Весеннее настроение в дни празднования Наурыза создали воспитанники и педагоги Дома юношества в Усть-Каменогорске. Музыкальные выступления, щедрый дастархан и участие в национальных обрядах подарили яркие впечатления детям и взрослым.

На этой неделе в каждой семье Казахстана с радостью встречали светлый день Наурыза. Атмосфера тепла и уюта воцарилась в каждом доме. В некоторых домах праздник достиг особого размаха. Особенно, если в большой и дружной семье более 70 детей…

– Торжественное мероприятие в честь Наурыза у нас проводится обязательно, – рассказала социальный педагог Дома юношества Ольга Сушко. – В этот день мы рассказываем ребятам о традициях казахского народа. Дети и взрослые – сотрудники вместе с воспитанниками – отмечают большой национальный праздник. Ежегодно мы проводим концерт, и в этом году, конечно, не отступили от традиции. В здании у нас три этажа: на одном – комнаты для девочек, два других этажа занимают мальчики. На каждом из них с утра накрыли праздничные дастарханы. Воспитатели с детьми подготовили концертную программу, в которую мы включили национальные обряды, казахские обычаи. Их обыгрывали в формате сценических зарисовок.

Юноши и девушки в национальных костюмах выступили перед педагогами и друзьями с танцевальными и песенными номерами. А изюминкой дня весеннего обновления стал обряд завязывания ленточек. Ребята крепили цветные лоскутки на ветви молодого деревца в знак начала Нового года по восточному календарю и новой светлой жизни. Но главным украшением этого дня стали искренние улыбки воспитанников Дома юношества. После концерта дети и воспитатели собрались за общим столом, где гостей уже ждали горячий чай, свежая выпечка и восточные сладости.

– Дом юношества является областным учреждением, – добавила Ольга Сушко. – Руководит работой директор Батталгазы Оразгалиевич Дукенбаев. На сегодня у нас проживают 77 воспитанников. Это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, которым от 15 до 23 лет. Со всей области к нам попадают ребята после окончания девятого или одиннадцатого класса. Дом юношества – это заключительное звено детского дома. Все наши студенты обучаются в колледжах и вузах города.

Лилия Дроздова

Фото из архива КГУ «Дом юношества» Управления образования ВКО